22-летний вратарь португальской «Бенфики» и национальной сборной Украины по футболу Анатолий Трубин сделал предложение своей девушке Марине Галаган.

Девушка поделилась этим приятным известием в своих социальных сетях и рассказала подписчикам, что ответила «да» на предложение Анатолия.

«Особый момент. Люблю безгранично», – написал также Трубин в своем инстаграме.

Марина и Анатолий находятся в отношениях еще с 2018 года.

Ранее тренер «Бенфики» объяснил, почему оставил Анатолия Трубина в запасе в последнем матче.

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да