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  4. ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
Португалия
16 апреля 2024, 12:17 |
2704
0

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да

Анатолий Трубин сделал предложение возлюбленной

16 апреля 2024, 12:17 |
2704
0
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
Instagram. Марина Галаган и Анатолий Трубин

22-летний вратарь португальской «Бенфики» и национальной сборной Украины по футболу Анатолий Трубин сделал предложение своей девушке Марине Галаган.

Девушка поделилась этим приятным известием в своих социальных сетях и рассказала подписчикам, что ответила «да» на предложение Анатолия.

«Особый момент. Люблю безгранично», – написал также Трубин в своем инстаграме.

Марина и Анатолий находятся в отношениях еще с 2018 года.

Ранее тренер «Бенфики» объяснил, почему оставил Анатолия Трубина в запасе в последнем матче.

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да

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Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Марина Галаган Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Бенфика lifestyle фото
Источник Instagram
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