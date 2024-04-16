ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
Анатолий Трубин сделал предложение возлюбленной
22-летний вратарь португальской «Бенфики» и национальной сборной Украины по футболу Анатолий Трубин сделал предложение своей девушке Марине Галаган.
Девушка поделилась этим приятным известием в своих социальных сетях и рассказала подписчикам, что ответила «да» на предложение Анатолия.
«Особый момент. Люблю безгранично», – написал также Трубин в своем инстаграме.
Марина и Анатолий находятся в отношениях еще с 2018 года.
Ранее тренер «Бенфики» объяснил, почему оставил Анатолия Трубина в запасе в последнем матче.
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
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