Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал решение оставить в запасе на матч против «Морейренсе» Анатолия Трубина и еще нескольких игроков основного состава:

«В последних трех матчах мы играли одним составом, в очень сложных противостояниях. В матче с «Морейренсе» было время для других игроков показать себя, и это был хороший сигнал для команды, для всего состава.

Запасные игроки показали, что могут приносить результат, они хорошо подготовлены физически, технически и имеют хорошую ментальность, это очень хорошо для нас».