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  4. Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Португалия
15 апреля 2024, 18:35 |
1600
0

Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе

Рогер Шмидт решил применить ротацию состава

15 апреля 2024, 18:35 |
1600
0
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал решение оставить в запасе на матч против «Морейренсе» Анатолия Трубина и еще нескольких игроков основного состава:

«В последних трех матчах мы играли одним составом, в очень сложных противостояниях. В матче с «Морейренсе» было время для других игроков показать себя, и это был хороший сигнал для команды, для всего состава.

Запасные игроки показали, что могут приносить результат, они хорошо подготовлены физически, технически и имеют хорошую ментальность, это очень хорошо для нас».

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Рогер Шмидт Бенфика Анатолий Трубин Морейренсе чемпионат Украины по футболу
Источник Maisfutebol
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