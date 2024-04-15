Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Рогер Шмидт решил применить ротацию состава
Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал решение оставить в запасе на матч против «Морейренсе» Анатолия Трубина и еще нескольких игроков основного состава:
«В последних трех матчах мы играли одним составом, в очень сложных противостояниях. В матче с «Морейренсе» было время для других игроков показать себя, и это был хороший сигнал для команды, для всего состава.
Запасные игроки показали, что могут приносить результат, они хорошо подготовлены физически, технически и имеют хорошую ментальность, это очень хорошо для нас».
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