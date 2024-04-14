Трубин заявлен в резерве на матч чемпионата Португалии против Морейренсе
Игра 28-го тура чемпионата Португалии начнется 14 апреля в 22:30
Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в резерве «Бенфики» на матч 29-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Морейренсе». Встреча начнется 14 апреля в 22:30 по киевскому времени.
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«Бенфика» занимает второе место (67 очка), отставая от «Спортинга» (74 баллов). Далее идут «Порту» и «Брага» (59 пунктов), «Витория» Гимараеш (57).
Трубин остался в резерве на матч против Морейренсе
🚨TEAM NEWS! #SLBMFC • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/mp9OtwYIsn— SL Benfica (@slbenfica_en) April 14, 2024
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