Трубин заявлен в резерве на матч чемпионата Португалии против Морейренсе

Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в резерве «Бенфики» на матч 29-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Морейренсе». Встреча начнется 14 апреля в 22:30 по киевскому времени.

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«Бенфика» занимает второе место (67 очка), отставая от «Спортинга» (74 баллов). Далее идут «Порту» и «Брага» (59 пунктов), «Витория» Гимараеш (57).

Трубин остался в резерве на матч против Морейренсе