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Чемпионат Португалии
Бенфика
14.04.2024 22:30 – перерыв 2 : 0
Морейренсе
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Португалия
14 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 14 апреля 2024, 22:42
1167
0

Трубин заявлен в резерве на матч чемпионата Португалии против Морейренсе

Игра 28-го тура чемпионата Португалии начнется 14 апреля в 22:30

14 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 14 апреля 2024, 22:42
1167
0
Трубин заявлен в резерве на матч чемпионата Португалии против Морейренсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в резерве «Бенфики» на матч 29-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Морейренсе». Встреча начнется 14 апреля в 22:30 по киевскому времени.

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«Бенфика» занимает второе место (67 очка), отставая от «Спортинга» (74 баллов). Далее идут «Порту» и «Брага» (59 пунктов), «Витория» Гимараеш (57).

Трубин остался в резерве на матч против Морейренсе

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Морейренсе
Источник Sport.ua
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