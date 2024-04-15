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Чемпионат Португалии
Арока
14.04.2024 20:00 – FT 2 : 1
Боавишта
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Португалия
15 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 15 апреля 2024, 02:49
177
0

Чемпионат Португалии. Бенфика без Трубина разгромила Морейренсе

«Орлы» добыли комфортную домашнюю победу

15 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 15 апреля 2024, 02:49
177
0
Чемпионат Португалии. Бенфика без Трубина разгромила Морейренсе
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в чемпионате Португалии состоялись матчи 29-го тура.

«Бенфика» дома принимала «Морейренсе». Наставник «орлов» выпустил полурезервный состав. Анатолий Трубин впервые с сентября прошлого года начал встречу на скамейке запасных. Лиссабонский клуб забил три гола и добыл комфортную победу.

«Арока» дома забрала три очка в поединке с «Боавиштой». Богдан Милованов вышел на поле на 72-й минуте.

Ещё две встречи завершились вничью.

Чемпионат Португалии. 29-й тур. 14 апреля

Бенфика – Морейренсе – 3:0

Голы: Кекчю (18), Араужу (45), Роллхайзер (78)

Арока – Боавишта – 2:1

Голы: Мухика (30), Веверсон (39) – Боженик (47)

Удаление: Перес (Боавишта, 42)

Портимоненсе – Каза Пиа – 2:2

Голы: Тэмбл (8), Алеман (26) – Сома (34), Золотич (59)

Удаление: Мукенди (90+4, Каза Пиа)

Эштрела Амадора – Риу Аве – 2:2

Голы: Кордейру (43), Кикаш (88) – Сантос (12), Врусаи (90+9)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Боженик (Боавишта).
42’
Себастьян Перес (Боавишта) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Веверсон (Арока).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
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Источник Sport.ua
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