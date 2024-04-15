Чемпионат Португалии. Бенфика без Трубина разгромила Морейренсе

14 апреля в чемпионате Португалии состоялись матчи 29-го тура.

«Бенфика» дома принимала «Морейренсе». Наставник «орлов» выпустил полурезервный состав. Анатолий Трубин впервые с сентября прошлого года начал встречу на скамейке запасных. Лиссабонский клуб забил три гола и добыл комфортную победу.

«Арока» дома забрала три очка в поединке с «Боавиштой». Богдан Милованов вышел на поле на 72-й минуте.

Ещё две встречи завершились вничью.

Чемпионат Португалии. 29-й тур. 14 апреля

Бенфика – Морейренсе – 3:0

Голы: Кекчю (18), Араужу (45), Роллхайзер (78)

Арока – Боавишта – 2:1

Голы: Мухика (30), Веверсон (39) – Боженик (47)

Удаление: Перес (Боавишта, 42)

Портимоненсе – Каза Пиа – 2:2

Голы: Тэмбл (8), Алеман (26) – Сома (34), Золотич (59)

Удаление: Мукенди (90+4, Каза Пиа)

Эштрела Амадора – Риу Аве – 2:2

Голы: Кордейру (43), Кикаш (88) – Сантос (12), Врусаи (90+9)

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