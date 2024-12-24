Другие новости24 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:32
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7
ФОТО. Проведал друга. Мудрик приехал в Лиссабон к Трубину
Спортсмены встретились в тренажерном зале
24 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:32
1186
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Игрок лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик встретился со своим партнером по национальной команде Анатолием Трубиным.
Вингер приехал в Лиссабон, где футболисты пересеклись в тренажерном зале.
Игроки сделали общую фотографию вместе со своим личным тренером.
Напомним, что Михаил отстранен от футбола из-за допинг-скандала.
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Комментарии 7
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Я б на місті Трубіна нічого з ним не їв і не пив.....🤣🤣🤣
Гостинець привіз? )
тепер може кататись і так з челсі вилетів вже
та вже на все пох можно в качалці і анаболіки приймати
Майже навколосвітня подорож тепер у нього. Поки що у східній півкулі
Да он вылетел уже отовсюду. Жаль, такой талант профукал.
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