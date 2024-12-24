ФОТО. Проведал друга. Мудрик приехал в Лиссабон к Трубину

Игрок лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик встретился со своим партнером по национальной команде Анатолием Трубиным.

Вингер приехал в Лиссабон, где футболисты пересеклись в тренажерном зале.

Игроки сделали общую фотографию вместе со своим личным тренером.

Напомним, что Михаил отстранен от футбола из-за допинг-скандала.