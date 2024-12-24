Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Проведал друга. Мудрик приехал в Лиссабон к Трубину
Другие новости
24 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:32
1186
7

ФОТО. Проведал друга. Мудрик приехал в Лиссабон к Трубину

Спортсмены встретились в тренажерном зале

24 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:32
1186
7
ФОТО. Проведал друга. Мудрик приехал в Лиссабон к Трубину
УАФ. Михаил Мудрик и Анатолий Трубин

Игрок лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик встретился со своим партнером по национальной команде Анатолием Трубиным.

Вингер приехал в Лиссабон, где футболисты пересеклись в тренажерном зале.

Игроки сделали общую фотографию вместе со своим личным тренером.

Напомним, что Михаил отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

По теме:
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Вышел на новый этап. Трубин создал собственный интернет-сайт
ФОТО. Звезда сборной Украины станет отцом. Футболист показал душевные кадры
Анатолий Трубин Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бенфика чемпионат Португалии по футболу фото
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Бокс | 23 декабря 2024, 20:48 0
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа

Серхио Мора считает, что соперником Усика должен стать Джей Опетая

«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
Футбол | 24 декабря 2024, 05:20 0
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера

Франческо Грациани похвалил Артема и Алексиса Салемакерса

Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Бокс | 24.12.2024, 07:49
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Футбол | 24.12.2024, 13:48
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
ФОТО «За содействие ВСУ» Довбик и его агент получили награды от государства
Футбол | 24.12.2024, 12:37
ФОТО «За содействие ВСУ» Довбик и его агент получили награды от государства
ФОТО «За содействие ВСУ» Довбик и его агент получили награды от государства
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Я б на місті Трубіна нічого з ним не їв і не пив.....🤣🤣🤣
Ответить
+3
Falko
Гостинець привіз? )
Ответить
+3
EGOS
Ответить
+2
Fuz1982z
тепер може кататись і так з челсі вилетів вже
Ответить
+1
Перець
та вже на все пох можно в качалці і  анаболіки приймати
Ответить
0
antt
Майже навколосвітня подорож тепер у нього. Поки що у східній півкулі
Ответить
0
saltim
Да он вылетел уже отовсюду. Жаль, такой талант профукал.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
23.12.2024, 07:21 4
Футбол
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
23.12.2024, 00:23 11
Футбол
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
22.12.2024, 21:35 7
Футбол
Красюк назвал следующего возможного соперника Усика после боя с Фьюри
Красюк назвал следующего возможного соперника Усика после боя с Фьюри
22.12.2024, 19:01 3
Бокс
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
23.12.2024, 20:11
Бокс
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
22.12.2024, 10:15 7
Бокс
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
23.12.2024, 07:58 10
Бокс
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
22.12.2024, 17:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем