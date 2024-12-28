КДК наказал Кривбасс и Карпаты за отказ пожать руки после матча
Клубы обязаны оплатить штраф
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ финансово наказал клубы «Кривбасс» и «Карпаты» за поединок 17-го тура чемпионата Украины.
Мотивом штрафа стал эпизод после матча, в котором тренеры «Кривбасса» Юрий Вернидуб и «Карпат» Владислав Лупашко нарушили регламент, отказавшись пожать друг другу руки.
В результате КДК обязал оба клуба оплатить 10 тысяч гривен.
Примечательно, что первая встреча в этом сезоне между коллективами в УПЛ также закончилась наказаниями со стороны контрольно-дисциплинарного комитета за идентичный отказ рукопожатия.
Матч 17-го тура закончился победой подопечных Вернидуба со счетом 2:0.
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