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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 09:40 | Обновлено 28 декабря 2024, 10:19
628
0

КДК наказал Кривбасс и Карпаты за отказ пожать руки после матча

Клубы обязаны оплатить штраф

28 декабря 2024, 09:40 | Обновлено 28 декабря 2024, 10:19
628
0
КДК наказал Кривбасс и Карпаты за отказ пожать руки после матча
ФК Кривбасс

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ финансово наказал клубы «Кривбасс» и «Карпаты» за поединок 17-го тура чемпионата Украины.

Мотивом штрафа стал эпизод после матча, в котором тренеры «Кривбасса» Юрий Вернидуб и «Карпат» Владислав Лупашко нарушили регламент, отказавшись пожать друг другу руки.

В результате КДК обязал оба клуба оплатить 10 тысяч гривен.

Примечательно, что первая встреча в этом сезоне между коллективами в УПЛ также закончилась наказаниями со стороны контрольно-дисциплинарного комитета за идентичный отказ рукопожатия.

Матч 17-го тура закончился победой подопечных Вернидуба со счетом 2:0.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб штрафы Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола КДК УАФ рукопожатие Кривбасс - Карпаты
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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