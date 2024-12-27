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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 12:23 | Обновлено 27 декабря 2024, 12:30
1159
1

Лидер клуба УПЛ может переехать в Германию. Речь не о Судакове

Александр Драмбаев только недавно присоединился к «Кривбассу»

27 декабря 2024, 12:23 | Обновлено 27 декабря 2024, 12:30
1159
1
Лидер клуба УПЛ может переехать в Германию. Речь не о Судакове
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Футбольный комментатор Дмитрий Шпирко рассказал об интересе европейских клубов к защитнику «Кривбасса» Александру Драмбаеву:

«О Драмбаеве у меня уже спрашивали коллеги из Германии. Аутсайдер немецкой Второй Бундеслиги уже интересовался, что там у него с языком, какая там ситуация. Этот человек не агент, не представитель клуба, но эта история с переходом Драмбаева в европейскую лигу – она есть».

В сезоне 2024/25 Александр Драмбаев провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Ранее супруга Александра Драмбаева Александра Драмбаева порадовала болельщиков горячей фотографией в Instagram.

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Александр Драмбаев Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Звичайно що мова не про Судакова, після перформанса Мудрика, гравці шахти нікому непотрібні. І це факт.
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