Лидер клуба УПЛ может переехать в Германию. Речь не о Судакове

Футбольный комментатор Дмитрий Шпирко рассказал об интересе европейских клубов к защитнику «Кривбасса» Александру Драмбаеву:

«О Драмбаеве у меня уже спрашивали коллеги из Германии. Аутсайдер немецкой Второй Бундеслиги уже интересовался, что там у него с языком, какая там ситуация. Этот человек не агент, не представитель клуба, но эта история с переходом Драмбаева в европейскую лигу – она есть».

В сезоне 2024/25 Александр Драмбаев провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Ранее супруга Александра Драмбаева Александра Драмбаева порадовала болельщиков горячей фотографией в Instagram.