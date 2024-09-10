КДК оштрафовал Вернидуба и тренера Карпат за скандальный эпизод в матче УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал «Карпаты» и «Кривбасс» за многочисленные нарушения Кодекса этики и честной игры УАФ во время и после матча 2-го тура УПЛ.

ФК «Кривбасс» получил штраф в размере 50 000 грн за неэтичное, некорректное поведение главного тренера команды Юрия Вернидуба.

ФК «Карпаты» обязали уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн за неэтичное, некорректное поведение тренера команды Игоря Ермакова. Последнего также обязали провести 2 образовательные лекции о необходимости соблюдения положений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами и официальными лицами клубов до, во время и после матчей для команды «Карпаты» и команды «Карпаты» U-19.

Отметим, что Ермаков нецензурно обратился в сторону тренеров «Кривбасса»: «С***** б****». После этого эпизода Вернидуб не пожал руку главному тренеру львовян Владиславу Лупашко, чем вызвал возмущение болельщиков.