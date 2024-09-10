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Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 14:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 15:01
591
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КДК оштрафовал Вернидуба и тренера Карпат за скандальный эпизод в матче УПЛ

Львовяне начали конфликт и получили более суровое наказание

10 сентября 2024, 14:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 15:01
591
0
КДК оштрафовал Вернидуба и тренера Карпат за скандальный эпизод в матче УПЛ
УПЛ-ТВ. Юрий Вернидуб и Владислав Лупашко

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал «Карпаты» и «Кривбасс» за многочисленные нарушения Кодекса этики и честной игры УАФ во время и после матча 2-го тура УПЛ.

ФК «Кривбасс» получил штраф в размере 50 000 грн за неэтичное, некорректное поведение главного тренера команды Юрия Вернидуба.

ФК «Карпаты» обязали уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн за неэтичное, некорректное поведение тренера команды Игоря Ермакова. Последнего также обязали провести 2 образовательные лекции о необходимости соблюдения положений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами и официальными лицами клубов до, во время и после матчей для команды «Карпаты» и команды «Карпаты» U-19.

Отметим, что Ермаков нецензурно обратился в сторону тренеров «Кривбасса»: «С***** б****». После этого эпизода Вернидуб не пожал руку главному тренеру львовян Владиславу Лупашко, чем вызвал возмущение болельщиков.

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Юрий Вернидуб Игорь Ермаков чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог скандал Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола рукопожатие Карпаты - Кривбасс
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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