ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, поделилась горячим видео из ванной комнаты в своем Instagram.

Скандальная девушка опубликовала Stories, на котором танцует перед зеркалом в одном лишь полотенце.

Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хотя и иногда «расходилась».

Сама Ирина известна украинским болельщикам по странным высказываниям и провокационному контенту в Instagram.

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