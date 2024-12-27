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  4. ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 11:01 |
1669
2

ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня

Ирина Морозюк продолжает радовать подписчиков

27 декабря 2024, 11:01 |
1669
2
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
Instagram. Ирина Морозюк

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, поделилась горячим видео из ванной комнаты в своем Instagram.

Скандальная девушка опубликовала Stories, на котором танцует перед зеркалом в одном лишь полотенце.

Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хотя и иногда «расходилась».

Сама Ирина известна украинским болельщикам по странным высказываниям и провокационному контенту в Instagram.

ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-супруга динамовца раздала огня

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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