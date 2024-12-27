ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
Ирина Морозюк продолжает радовать подписчиков
Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, поделилась горячим видео из ванной комнаты в своем Instagram.
Скандальная девушка опубликовала Stories, на котором танцует перед зеркалом в одном лишь полотенце.
Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хотя и иногда «расходилась».
Сама Ирина известна украинским болельщикам по странным высказываниям и провокационному контенту в Instagram.
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-супруга динамовца раздала огня
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