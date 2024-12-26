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Испания
26 декабря 2024, 10:03 |
1904
1

Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы

Ферлан Менди и Орельен Тчуамэни могут покинуть королевский клуб

26 декабря 2024, 10:03 |
1904
1
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Мадридский «Реал» хочет продать двух французских футболистов: Ферлана Менди и Орельена Тчуамени. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, оба игрока потеряли доверие главного тренера команды Карло Анчелотти. «Сливочные» не планируют продлевать их контракты.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 20 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Ферлана Менди также 0 голов и 0 ассистов в 17 поединках нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Робеном Ле Норманом.

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Ферлан Менди Орельен Тчуамени Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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