Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Ферлан Менди и Орельен Тчуамэни могут покинуть королевский клуб
Мадридский «Реал» хочет продать двух французских футболистов: Ферлана Менди и Орельена Тчуамени. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, оба игрока потеряли доверие главного тренера команды Карло Анчелотти. «Сливочные» не планируют продлевать их контракты.
В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 20 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Ферлана Менди также 0 голов и 0 ассистов в 17 поединках нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Робеном Ле Норманом.
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