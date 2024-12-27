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27 декабря 2024, 23:38 |
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Австралия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 28 декабря в 08:30 по Киеву

27 декабря 2024, 23:38 |
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Австралия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австралии по теннису

28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В стартовом поединке группы F сойдутся сборные Австралии и Аргентины. Ориентировочное время начала первой игры – 08:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 28 декабря

08:00. Австралия – Аргентина

  • Оливия Гадеки – Надя Подороска
  • Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри
  • Эллен Перес / Мэттью Эбден – Надя Подороска / Томас Мартин Этчеверри

В одной группе Австралия и Аргентина также играют вместе с командой Великобритании.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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