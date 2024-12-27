Австралия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 28 декабря в 08:30 по Киеву
28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В стартовом поединке группы F сойдутся сборные Австралии и Аргентины. Ориентировочное время начала первой игры – 08:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа F, Сидней. 28 декабря
08:00. Австралия – Аргентина
- Оливия Гадеки – Надя Подороска
- Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри
- Эллен Перес / Мэттью Эбден – Надя Подороска / Томас Мартин Этчеверри
В одной группе Австралия и Аргентина также играют вместе с командой Великобритании.
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