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28 декабря 2024, 00:03 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:16
747
0

ВИДЕО. Ламин Ямал сошелся с бывшей. Алекс Падилья снова его девушка?

Подростковая любовь...

28 декабря 2024, 00:03 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:16
747
0
ВИДЕО. Ламин Ямал сошелся с бывшей. Алекс Падилья снова его девушка?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Падилья и Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал на Globe Soccer Awards засветил свою бывшую девушку – Алекс Падилью.

Напомним, что летом пара разошлась после предположительной измены девушки.

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Алекс Падилья сопроводила 17-летнего футболиста на церемонию и похоже на то, что пара снова состоит в отношениях.

Ламин Ямал стал победителем в Globe Soccer Awards в номинации «Лучшему молодому стремительно развивающемуся игроку».

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видео Ламин Ямал девушки lifestyle Барселона сборная Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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