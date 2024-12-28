ВИДЕО. Ламин Ямал сошелся с бывшей. Алекс Падилья снова его девушка?
Подростковая любовь...
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал на Globe Soccer Awards засветил свою бывшую девушку – Алекс Падилью.
Напомним, что летом пара разошлась после предположительной измены девушки.
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Алекс Падилья сопроводила 17-летнего футболиста на церемонию и похоже на то, что пара снова состоит в отношениях.
Ламин Ямал стал победителем в Globe Soccer Awards в номинации «Лучшему молодому стремительно развивающемуся игроку».
Lamine Yamal and his Ex are back together pic.twitter.com/dh9i9Wl6IQ— Anabella💙❤ (@AnabellaMarvy) December 27, 2024
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