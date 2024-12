ВИДЕО. Ламин Ямал сошелся с бывшей. Алекс Падилья снова его девушка?

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал на Globe Soccer Awards засветил свою бывшую девушку – Алекс Падилью.

Напомним, что летом пара разошлась после предположительной измены девушки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Алекс Падилья сопроводила 17-летнего футболиста на церемонию и похоже на то, что пара снова состоит в отношениях.

Ламин Ямал стал победителем в Globe Soccer Awards в номинации «Лучшему молодому стремительно развивающемуся игроку».

Lamine Yamal and his Ex are back together pic.twitter.com/dh9i9Wl6IQ