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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 22:03 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:06
55
0

Александр БАБИЧ – об игре с Колосом: «Фортуна была на нашей стороне»

«Черноморец» оформил победу в 18-м туре УПЛ

21 февраля 2025, 22:03 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:06
55
0
Александр БАБИЧ – об игре с Колосом: «Фортуна была на нашей стороне»
ФК Чорноморець. Олександр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал минимальную победу над «Колосом» в первом матче УПЛ в 2025 году (2:1). Поединок прошел на стадионе «Колос» в рамках 18-го тура чемпионата Украины.

– Перед началом матча вы мне говорили, что команды равны, есть за что бороться. Как эти ожидания совпали с действительностью?

– На 100 процентов совпали. Могу сказать, что сегодня при равной игре мы забили на 1 гол больше, хотя моменты были как у «Колоса», так и у нас.

Можно сказать, что удача была на нашей стороне. Много еще работать, потому что мы очень много привозили сами себе моменты, после которых начали немного нервничать.

Но в целом я доволен тем, что мы проявили характер, после 0:1 совершили камбэк. Я очень благодарен ребятам. Приятно побеждать в 1-м туре после зимней паузы, а на выезде побеждать – вдвое сильнее.

– Если говорить о новичках, мне кажется, Кратов сегодня будет в хайлайтах, 100 процентов. Что можете сказать о других игроках?

– Конечно, я волновался по поводу новичков. Кратов дебютировал в УПЛ, Райан, тот же Гио. Кратов немного привез и потом отмазался, отдав суперпас на Попова.

Конечно, мы очень рады Попову, потому что он открыл, дай Бог свою голевую серию, забив такой важный для нас мяч. Он также нужен и для него, как для нападающего.

– В одном из игровых моментов я слышала, как Рудько кричит: «Нас душат». Я так понимаю, что это был эпизод рядом с воротами, когда он столкнулся с игроком «Колоса». Насколько вообще согласны с этим эпизодом с тем, что действительно судейство немного душило?

– Мне не слышно было. Может, там Артура кто душил, я не видел. Конечно, эмоции были как со нашей лавки, так и со скамеечки «Колоса». Я считаю, что судейство более или менее равное. Хочется посмотреть, когда мы забили гол в 1-м тайме, который не засчитали.

Но нужно время, чтобы спокойно посмотреть. Мы победили – это главное сегодня. Это 3 очка, которые нам очень тяжело дались.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция Колос - Черноморец
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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