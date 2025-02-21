Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке
Команда Бабича впервые в сезоне забила два мяча за игру
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Колос» – «Черноморец» - 1:2
Голы: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87
Предупреждения: Владою, 8, Гагнидзе, 61, Козик, 73 – Ермаков, 35, Скиба, 53
«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Владою (Поправка, 70) – Гагнидзе, Демченко, Ррапай (Ореховский, 85) – Велетень (Денисенко, 85), Ковталюк (Боливар, 70), Третьяков (Алефиренко, 70).
«Черноморец»: Рудько – Раян, Кратов, Скиба, Кисель – Ермаков (Робакидзе, 71) – Янаков (Попов, 71), Шпорн, Габелок (Хобленко, 76), Мустафаев (Кайо, 89) – Безбородько (Шевцов, 89).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).
Удары (в створ): 12 (6) – 13 (6)
Угловые: 7 – 7
Оффсайды: 0 – 2.
КОЛОС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: -4°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль отметил мощность украинца
Английский клуб может возглавить Андони Ираола