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Премьер-лига
Колос Ковалевка
21.02.2025 15:30 – FT 1 : 2
Черноморец
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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 17:28 |
440
1

Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке

Команда Бабича впервые в сезоне забила два мяча за игру

21 февраля 2025, 17:28 |
440
1
Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке
ФК Колос

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Колос» – «Черноморец» - 1:2

Голы: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87

Предупреждения: Владою, 8, Гагнидзе, 61, Козик, 73 – Ермаков, 35, Скиба, 53

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Владою (Поправка, 70) – Гагнидзе, Демченко, Ррапай (Ореховский, 85) – Велетень (Денисенко, 85), Ковталюк (Боливар, 70), Третьяков (Алефиренко, 70).

«Черноморец»: Рудько – Раян, Кратов, Скиба, Кисель – Ермаков (Робакидзе, 71) – Янаков (Попов, 71), Шпорн, Габелок (Хобленко, 76), Мустафаев (Кайо, 89) – Безбородько (Шевцов, 89).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 12 (6) – 13 (6)
Угловые: 7 – 7
Оффсайды: 0 – 2.

КОЛОС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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