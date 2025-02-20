Колос Ковалевка

В пятницу, 21-го лютого, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

УПЛ возвращается на наши экраны, и теперь мы все выходные будем вспоминать, с чем нас оставили команды в прошлом году. «Колос» идет в середине таблицы со своими традиционными проблемами с результативностью и большим количеством ничьих, тогда как «Черноморец» с серией в шесть поражений подряд на отрезке в восемь матчей без побед прозябает в зоне вылета. В то же самое время, между командами всего шесть очков, так что еще все впереди.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.