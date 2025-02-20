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Премьер-лига
Колос Ковалевка
21.02.2025 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 23:37 |
54
0

Колос – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

20 февраля 2025, 23:37 |
54
0
Колос – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Колос

В пятницу, 21-го лютого, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

УПЛ возвращается на наши экраны, и теперь мы все выходные будем вспоминать, с чем нас оставили команды в прошлом году. «Колос» идет в середине таблицы со своими традиционными проблемами с результативностью и большим количеством ничьих, тогда как «Черноморец» с серией в шесть поражений подряд на отрезке в восемь матчей без побед прозябает в зоне вылета. В то же самое время, между командами всего шесть очков, так что еще все впереди.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
21 февраля 2025 -
15:30
Черноморец
Ничья 3.25 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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