Колос Ковалевка

В восемнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025, в пятницу, 21 февраля, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Черноморец». Хозяева поля, которые первую часть сезона завершили на 11 строчке, будут играть против одесситов, которые находятся на 15 месте.

Колос

Первую часть сезона «колоски» завершили уверенной победой в номинально гостевом поединке (матч проходил на поле «Колоса») против «Ингульца» и пошли зимовать на 11 позиции в УПЛ. Во время зимнего перерыва «Колос» усилили форвард Николай Ковталюк, румынский фланговый защитник Стефан Владою и албанский атакующий хавбек Аринальдо Ррапай, за которого «колоски» заплатили 550 тыс. евро.

Однако во время сборов «Колос» показал себя не так уверенно, как хотелось, одержав 2 победы и 2 ничьи в восьми товарищеских встречах. Теперь пришла очередь продемонстрировать свое мастерство в УПЛ, и в первом же матче-открытии весенней части сезона к ковалевцам приедет в гости «Черноморец», который одержал свою первую победу в текущем сезоне именно в противостоянии с «Колосом».

Черноморец

А вот «моряки» в последней игре осенней части имели все шансы, чтобы зацепиться хотя бы за одно очко, но на последних минутах проиграли «Заре» и остались с ничем. Однако на зимних сборах подопечные Александра Бабича в 8 поединках 4 раза праздновали викторию, дважды сыграли вничью и столько же раз проиграли. И хоть у «моряков» были не столь сильные соперники, но такие результаты для «Черноморца» на тренировочных сборах вряд ли могут считаться удовлетворительными.

В зимнее межсезонье к «морякам» присоединились Эмиль Мустафаев и Богдан Панчишин из «Полесья», Магомед Кратов из второлигового «Локомотива», Денис Безбородько из «Колоса», Райан Карлос из бразильской «Байи» и Игорь Когут из «Металлиста 1925». И уже в пятницу «Черноморец» ожидает выездной поединок против «Колоса», где одесситы попытаются одержать дебютные 3 очка в гостях над своим соперником.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли на официальном уровне 8 раз. По 3 победы одержали «Колос» и «Черноморец», в 2 поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 7:7. В первом круге игра завершилась минимальной победой «моряков» со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Хобленко.

Прогноз на противостояние

«Колоски» на домашней арене в текущем сезоне проиграли всего 2 раза («Шахтеру» и «Вереску»), в то время как «моряки» еще ни разу не смогли победить на выезде. И учитывая, что в матче первого круга «Черноморец» минимально обыграл своего оппонента, то не удивительно, что «Колос» на правах хозяев будет пытаться взять инициативу в свои руки и довести игру до виктории. Однако и «Черноморец» вряд ли готов будет уступать, ведь ему тоже нужны очки, чтобы обезопасить себя от прямого вылета. Поэтому, учитывая важность этого поединка, прогнозируем, что команды поделят очки.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Козик, Бондаренко, Владою, Демченко, Гагнидзе, Велетень, Ррапай, Алефиренко, Боливар

«Черноморец»: Рудько, Карлос, Скиба, Ермаков, Кисиль, Кайо Гомес, Мустафаев, Габелок, Янаков, Хобленко, Шевцов