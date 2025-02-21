Колос – Черноморец – 1:2. Бенефис Рудька. Видео голов и обзор матча
Команды открыли 18-й тур УПЛ
21 февраля в матче 18-го тура Премьер-лиги Украины встречаются «Колос» и «Черноморец».
Игра проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке.
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Хозяева поля быстро открыли счет в матче - Николай Ковталюк стал автором первого официального гола в УПЛ 2025 года.
Впрочем, уже на 10-й минуте Евгений Скиба удачно сыграл на добивании после мощного удара Дениса Янакова со штрафного.
В конце первого тайма Скиба забил еще раз, но арбитры зафиксировали офсайд.
Во втором тайме голкипер «Черноморца» Рудько не раз спасал команду, а в атаке одесситам хватило одного момента на 87-й минуте.
Кирилл Попов отметился голом после диагональной передачи Магомеда Кратова.
Премьер-лига Украины. 18-й тур. 21 февраля
«Колос» Ковалевка – «Черноморец» Одесса – 1:2 (обновляется)
Голы: Ковталюк, 2 мин, - Скиба, 10 мин, Попов, 87 мин.
«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Великан, Ковталюк
«Черноморец»: Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан
Видео голов и обзор матча
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