В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Сент Джеймс-Парк» в Ньюкасле.

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Ньюкасл

«Ньюкасл» пробился в финал Кубка Лиги и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. А вот в чемпионате подопечные Эдди Хау выиграли всего один матч из четырех последних - «Ньюкасл» со счетом 3:1 обыграл «Саутгемптон», который прочно засел на последнем месте. Также были поражения от «Борнмута» (1:4) и «Фулхэма» (1:2). В предыдущем туре «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» (0:4). «Сороки» идут на седьмом месте и победа над «Ноттингем Форест» приблизит команду к зоне еврокубков.

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» в текущем сезоне дарит своим болельщикам целый спектр эмоций. После поражения от «Борнмута» (0:5) последовала победа над «Брайтоном» (7:0). В предыдущем туре «Ноттингем Форест» снова проиграл. На этот раз «Фулхэму» со счетом 1:2. Тем не менее, команда Нуну Эшпириту Санту идет на третьем месте. Перед началом тура «Ноттингем Форест» отставал от «Арсенала» на 6 очков и опережал «Манчестер Сити» на три балла. В гостях «Ноттингем Форест» не побеждал с 6 января.

Личные встречи

Матч первого круга «Ньюкасл» выиграл со счетом 3:1. Из последних пяти матчей в АПЛ четыре матча выиграл «Ньюкасл». Одна победа на счету «Ноттингем Форест».

«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Ньюкасл» забивает в среднем по 1,67 гола за игру. Средняя результативность «Ноттингем Форест» в гостях составляет 1,46 гола за матч.

Возможные составы

«Ньюкасл»: Дубравка, Ливраменто, Шер, Берн, Холл, Бруно Гимараеш, Тонали, Милли, Мерфи, Гордон, Исак.

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Миленкович, Мурильо, Вильямс, Данило, Андерсон, Эланга, Гиббс-Вайт, Хадсон-Одои, Вуд.

Прогноз

В последних пяти матчах «Ньюкасла» было забито три и более мячей. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.