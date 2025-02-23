Семь голов за игру. Ньюкасл выиграл матч-триллер у Ноттингем Форест
Шведский форвард сорок Александер Исак оформил дубль
В матче 26-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Ноттингем Форест» (4:3).
Зрители нп домашней арене сорок увидели в поединке аж 7 забитых мячей.
Хозяева поля забили 4 мяча в интервале 11 минут: дубль оформил Александер Исак, также забили Льюис Майли и Джейкоб Мерфи.
У гостей голами отметились Каллум Хадсон-Одои, Никола Миленкович и Райан Йетс.
Ньюкасл набрал 44 очка, догнал Ман Сити и занимает 5-е место. Ноттингем с 47 очками занимает 3-ю позицию, уступая только Ливерпулю (61) и Арсеналу (53).
Премьер-лига. 26-й тур, 23 февраля
Ньюкасл – Ноттингем Форест – 4:3
Голы: Майли, 23, Мерфи, 25, Исак, 33 (пен), 34 – Хадсон-Одои, 6, Миленкович, 63, Йейтс, 90
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