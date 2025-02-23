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  4. Ньюкасл – Ноттингем – 4:3. Заруба на Сент-Джеймс Парк. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Ньюкасл
23.02.2025 16:00 – FT 4 : 3
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 февраля 2025, 23:52 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:53
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0

Ньюкасл – Ноттингем – 4:3. Заруба на Сент-Джеймс Парк. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 23:52 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:53
43
0
Ньюкасл – Ноттингем – 4:3. Заруба на Сент-Джеймс Парк. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ноттингем Форест».

Встречу принимал Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Команды в сумасшедшем матче обменялись 7 голами. Победителями из перестрелки вышли «сороки»: матч завершился со счетом 4:3 в их пользу.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Ньюкасл – Ноттингем Форест – 4:3

Голы: Милли, 23, Мерфи, 25, Исак, 33 (пенальти), 34 – Хадсон-Одои, 6, Миленкович, 63, Яитс, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Йетс (Ноттингем Форест).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Ньюкасл).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Майли (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
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Ньюкасл Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Александер Исак Джейкоб Мерфи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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