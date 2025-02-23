23.02.2025 16:00 – FT 4 : 3
Англия23 февраля 2025, 23:52 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:53
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Ньюкасл – Ноттингем – 4:3. Заруба на Сент-Джеймс Парк. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги
23 февраля 2025, 23:52 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:53
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В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ноттингем Форест».
Встречу принимал Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Команды в сумасшедшем матче обменялись 7 голами. Победителями из перестрелки вышли «сороки»: матч завершился со счетом 4:3 в их пользу.
Английская Премьер-лига. 26-й тур
Ньюкасл – Ноттингем Форест – 4:3
Голы: Милли, 23, Мерфи, 25, Исак, 33 (пенальти), 34 – Хадсон-Одои, 6, Миленкович, 63, Яитс, 90
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Йетс (Ноттингем Форест).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Ньюкасл).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Майли (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
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