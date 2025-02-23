Ньюкасл – Ноттингем – 4:3. Заруба на Сент-Джеймс Парк. Видеообзор матча

В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ноттингем Форест».

Встречу принимал Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Команды в сумасшедшем матче обменялись 7 голами. Победителями из перестрелки вышли «сороки»: матч завершился со счетом 4:3 в их пользу.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Ньюкасл – Ноттингем Форест – 4:3

Голы: Милли, 23, Мерфи, 25, Исак, 33 (пенальти), 34 – Хадсон-Одои, 6, Миленкович, 63, Яитс, 90

Видеообзор матча: