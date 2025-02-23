Ольмо и Ферран Торрес. Барселона на классе разобралась с Лас-Пальмасом
Сине-гранатовые победили со счетом 2:0 и сохранили лидерство в Ла Лиге
23 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Лас-Пальмас и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Гран Канария. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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Голы за каталонцев забили Дани Ольмо и Ферран Торрес.
В таблице чемпионата Испании Барса 54 очками занимает первое место. У ближайших преследователей Атлетико (53) и Реала (51) вторая и третья позиции соответственно, у сливочных есть игра в запасе. Лас-Пальмас с 23 баллами идет 17-м из 20.
Ла Лига 2024/25. 25-й тур, 23 февраля
Лас-Пальмас – Барселона – 0:2
Голы: Ольмо, 62, Торрес, 90+5
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Вообще судейство дно, куча грубости - ноль реакции, желтые не показывались ЛП отчего те себя фривольна вели на поле, даже штрафные не назначались при явных нарушениях + чистый пенальти на Рафиньи не поставлен и т.д.