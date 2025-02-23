Ольмо и Ферран Торрес. Барселона на классе разобралась с Лас-Пальмасом

23 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Лас-Пальмас и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Гран Канария. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за каталонцев забили Дани Ольмо и Ферран Торрес.

В таблице чемпионата Испании Барса 54 очками занимает первое место. У ближайших преследователей Атлетико (53) и Реала (51) вторая и третья позиции соответственно, у сливочных есть игра в запасе. Лас-Пальмас с 23 баллами идет 17-м из 20.

Ла Лига 2024/25. 25-й тур, 23 февраля

Лас-Пальмас – Барселона – 0:2

Голы: Ольмо, 62, Торрес, 90+5

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine