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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
22.02.2025 22:00 – FT 0 : 2
Барселона
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Испания
23 февраля 2025, 00:05 | Обновлено 23 февраля 2025, 00:12
207
4

Ольмо и Ферран Торрес. Барселона на классе разобралась с Лас-Пальмасом

Сине-гранатовые победили со счетом 2:0 и сохранили лидерство в Ла Лиге

23 февраля 2025, 00:05 | Обновлено 23 февраля 2025, 00:12
207
4
Ольмо и Ферран Торрес. Барселона на классе разобралась с Лас-Пальмасом
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Лас-Пальмас и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Гран Канария. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за каталонцев забили Дани Ольмо и Ферран Торрес.

В таблице чемпионата Испании Барса 54 очками занимает первое место. У ближайших преследователей Атлетико (53) и Реала (51) вторая и третья позиции соответственно, у сливочных есть игра в запасе. Лас-Пальмас с 23 баллами идет 17-м из 20.

Ла Лига 2024/25. 25-й тур, 23 февраля

Лас-Пальмас – Барселона – 0:2

Голы: Ольмо, 62, Торрес, 90+5

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Лас-Пальмас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ферран Торрес Дани Ольмо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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NATS
Я не понял цирка с просмотром вар эпизода с рукой, если было ясно, что до этого был офсайд + рука у игрока ЛП.
Вообще судейство дно, куча грубости - ноль реакции, желтые не показывались ЛП отчего те себя фривольна вели на поле,  даже штрафные не назначались при явных нарушениях + чистый пенальти на Рафиньи не поставлен и т.д.
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+2
Валентин Равенский
Vamos Barsa !!!!
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+2
Дыряво с пердя🤣
Великая Барселона 1️⃣первая☝️☝️☝️☝️
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+1
Dysear
Тяжкий матч для каталонців, 60 хв ніяк не могли вразити ворота. Наприкінці якби не офсайд то ще б пенальті у свої ворота отримали. Не розумію чого Гарсія досі ще у Барселоні, захисник середнього рівня
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0
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