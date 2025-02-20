22.02.2025 22:00 - : -
Испания20 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:46
43
0
Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 22:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
20 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:46
43
0
В субботу, 22 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лас-Пальмас – БарселонаСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 20 февраля 2025, 17:40 21
Победу в соревновании одержала французская команда
Футбол | 20 февраля 2025, 06:23 15
В топ-матче Реал с хет-триком Килиана Мбаппе переиграл Ман Сити
Футбол | 20.02.2025, 18:30
Футбол | 20.02.2025, 08:12
Футбол | 20.02.2025, 15:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2025, 07:35 1
18.02.2025, 16:37 2
19.02.2025, 09:01 3
19.02.2025, 08:22 1
20.02.2025, 10:54 1
19.02.2025, 13:24
18.02.2025, 20:03 16
20.02.2025, 00:37