В субботу, 22 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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