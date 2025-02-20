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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
22.02.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:46
43
0

Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля в 22:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги

20 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:46
43
0
Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 22 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лас-Пальмас – Барселона
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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