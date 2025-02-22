22 февраля на «Эстадио де Гран Канария» пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором «Лас-Пальмас» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лас-Пальмас

Команда достаточно долго, 5 лет кряду, болталась в Сегунде, но в 2023-м году получилось вырваться из нее. Более того, в прошлой темпораде новичок Примеры сумел собрать 40 очков, более чем уверенно решив вопрос о своем выживании там. Но все это добился Гарсия Пимьента, что летом перебрался в Севилью. Приглашенный на тренерский пост Каррион провалился, так и не выиграв ни разу.

Казалось, что проблему решили новой рокировкой - при Диего Мартинесе Пенасе выиграли 8 из 11 матчей до конца календарного года (правда, с учетом кубка). Но как же неудачно для клуба начался перерыв на каникулы! После праздников клуб так и не нашел свою игру: 0:4 в кубке от Эльче, обилие поражений в Примере в сочетании с 1:1 дома с Осасуной. Так что 1:3 с Мальоркой в прошлом туре не удивили.

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Барселона

Клуб после бестрофейного прошлого сезона расстался с Хави. Легендарного для Каталонии полузащитника сменил летом его более опытный коллега, Флик. Для Ханси это первая работа за границей родной Германии, и, возможно, потому получается довольно противоречиво - но только в Примере. В Лиге чемпионов тоже были осечки, но в целом основной раунд прошла команда, демонстрируя один из лучших результатов среди всех участников, проследовав напрямую в 1/8 финала. Есть уже и титул - победили в Суперкубке, выиграв уверенно у старых противников, Атлетика и Реала.

Но все положительное впечатление перечеркнуто откровенным провалом в Примере. Уверенно лидируя, гранд вдруг взял одну победу и 6 очков за 8 туров. Только в конце января получилось ожить, выдав серию побед, с учетом и кубка. А натужные 1:0 с Райо Вальекано позволили догнать конкурентов из столицы!

Статистика личных встреч

Каталонский гранд в первых двенадцати очных матчах только трижды позволял сопернику с Канарских островов брать ничьи. Но в ноябре фаворит ухитрялся дома проиграть 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов. Настолько слабого соперника Левандовски и компания должны обыгрывать с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,64).