Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного

В матче чемпионата Англии между Борнмутом и Вулверхэмптоном прямую красную карточку получил защитник хозяев Илья Забарный, которого удалили на 31-й минуте после просмотра VAR.

Официальный матч-центр АПЛ сразу объяснил такое решение арбитра.

«VAR проверил решение арбитра показать Забарному желтую карточку и стало ясно, что футболист сыграл сопернику в лодыжку и действовал опасно, поэтому рефери заменил желтую карточку на красную».

В онлайне BBC эксперт арбитража объяснил решение так: «Забарный сыграл в мяч, но нога соскользнула с мяча и пошла сопернику в ногу. Рефери все сделал правильно».

Для защитника сборной Украины это первое удаление в Англии и третье – в профессиональной карьере.

#BOUWOL – 29’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of yellow card to Zabarnyi – and deemed the contact on Aït-Nouri to be high on the shin and dangerous, therefore recommended an on-field review for serious foul play. The referee then upgraded the yellow to a red card.