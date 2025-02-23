ФОТО. Самая сексуальная журналистка снова снялась в одном белье. Огонь
Наслаждаемся красотой Дилетты Леотты
Дилетта Леотта поделилась с фанатами новыми пляжными фото, где позирует в бикини.
Ее загар, роскошные формы и живописный фон покорили сеть.
«Хочу быть тем песком, по которому ты ходишь», – некоторые подписчики просто сходят с ума от красоты одной из самых известных футбольных телеведущих.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В прошлом году она вышла замуж за вратаря Лориса Кариуса, известного ошибками в финале ЛЧ-2018 за «Ливерпуль», сейчас немец выступает за «Шальке».
Пара вместе с 2022 года и воспитывает дочь Арию.
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