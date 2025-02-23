ФОТО. Самая сексуальная журналистка снова снялась в одном белье. Огонь

Дилетта Леотта поделилась с фанатами новыми пляжными фото, где позирует в бикини.

Ее загар, роскошные формы и живописный фон покорили сеть.

«Хочу быть тем песком, по которому ты ходишь», – некоторые подписчики просто сходят с ума от красоты одной из самых известных футбольных телеведущих.

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В прошлом году она вышла замуж за вратаря Лориса Кариуса, известного ошибками в финале ЛЧ-2018 за «Ливерпуль», сейчас немец выступает за «Шальке».

Пара вместе с 2022 года и воспитывает дочь Арию.