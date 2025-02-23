Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самая сексуальная журналистка снова снялась в одном белье. Огонь
Другие новости
23 февраля 2025, 00:44 |
631
0

ФОТО. Самая сексуальная журналистка снова снялась в одном белье. Огонь

Наслаждаемся красотой Дилетты Леотты

23 февраля 2025, 00:44 |
631
0
ФОТО. Самая сексуальная журналистка снова снялась в одном белье. Огонь
Instagram. Дилетта Леотта

Дилетта Леотта поделилась с фанатами новыми пляжными фото, где позирует в бикини.

Ее загар, роскошные формы и живописный фон покорили сеть.

«Хочу быть тем песком, по которому ты ходишь», – некоторые подписчики просто сходят с ума от красоты одной из самых известных футбольных телеведущих.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В прошлом году она вышла замуж за вратаря Лориса Кариуса, известного ошибками в финале ЛЧ-2018 за «Ливерпуль», сейчас немец выступает за «Шальке».

Пара вместе с 2022 года и воспитывает дочь Арию.

По теме:
ФОТО. Идеальные! Судаковы впечатлили красочным фотосетом. Лиза – топ
ВИДЕО. Девушка звезды Реала ответила на слухи о расставании
Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо
фото lifestyle Дилетта Леотта
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое шоу бокса в Эр-Рияде. Все результаты поединков (обновляется)
Бокс | 23 февраля 2025, 00:35 4
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. Все результаты поединков (обновляется)
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. Все результаты поединков (обновляется)

В Саудовской Аравии на Venue Riyadh Season проходит ивент с топ-поединками

Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Футбол | 22 февраля 2025, 07:50 10
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?

Тибо выбрал лучших стражей ворот

Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23.02.2025, 01:23
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Футбол | 22.02.2025, 09:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Суперстрик прерван. Обидчица Свитолиной не сумела завоевать трофей в Дубае
Теннис | 22.02.2025, 19:12
Суперстрик прерван. Обидчица Свитолиной не сумела завоевать трофей в Дубае
Суперстрик прерван. Обидчица Свитолиной не сумела завоевать трофей в Дубае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 26
Футбол
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
21.02.2025, 14:23 3
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
21.02.2025, 20:40 8
Теннис
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
22.02.2025, 02:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем