Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Английский клуб может возглавить Андони Ираола
Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25.
Руководство «Манчестер Сити» серьезно рассматривает отставку Пепа Гвардиолы после последнего фиаско против «Реала». Отмечается, что «горожане» уже определились с возможным кандидатом на замену Пепу – это также испанский тренер. Главным фаворитом на замену Гвардиолы является коуч «Борнмута» Андони Ираола, который тренирует украинца Илью Забарного и может вывести английский клуб впервые в Лигу чемпионов.
«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.
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