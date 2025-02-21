Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя

Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25.

Руководство «Манчестер Сити» серьезно рассматривает отставку Пепа Гвардиолы после последнего фиаско против «Реала». Отмечается, что «горожане» уже определились с возможным кандидатом на замену Пепу – это также испанский тренер. Главным фаворитом на замену Гвардиолы является коуч «Борнмута» Андони Ираола, который тренирует украинца Илью Забарного и может вывести английский клуб впервые в Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.