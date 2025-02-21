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  4. Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Испания
21 февраля 2025, 03:27 |
249
0

Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя

Английский клуб может возглавить Андони Ираола

21 февраля 2025, 03:27 |
249
0
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25.

Руководство «Манчестер Сити» серьезно рассматривает отставку Пепа Гвардиолы после последнего фиаско против «Реала». Отмечается, что «горожане» уже определились с возможным кандидатом на замену Пепу – это также испанский тренер. Главным фаворитом на замену Гвардиолы является коуч «Борнмута» Андони Ираола, который тренирует украинца Илью Забарного и может вывести английский клуб впервые в Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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