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Чемпионат Италии
Интер Милан
22.02.2025 21:45 – FT 1 : 0
Дженоа
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Италия
22 февраля 2025, 23:53 |
56
2

Малиновский пока не вернулся. Интер дожал Дженоа и вышел в лидеры Серии А

Нерадзурри одолели грифонов со счетом 1:0, единственный гол забил Лаутаро Мартинес

22 февраля 2025, 23:53 |
56
2
Малиновский пока не вернулся. Интер дожал Дженоа и вышел в лидеры Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Дженоа.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 78-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Ассист на аргентинца отдал Хакан Чалханоглу.

Украинский хавбек Руслан Малиновский во второй раз после восстановления от жуткой травмы ноги попал в заявку Дженоа, но на поле снова пока не вышел.

Благодаря этой победе Интер с 57 очками вышел на первое место в таблице чемпионата Италии. У ближайшего преследователя Наполи 56 пунктов и одна игра в запасе. Дженоа с 30 баллами располагается на 12-й позиции.

Серия А 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Интер – Дженоа – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 78

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футбол Италия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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PullBen
Все ж після такої травми в такому віці не вірю що повернеться на свій минулий рівень, а який футбол він показував за Аталану, жаль що не довго тривав його прайм
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+1
Victor673256ua
Мартінес знову приніс Інтеру перемогу. Вміє він забивати вирішальні голи
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0
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Теннис
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