Малиновский пока не вернулся. Интер дожал Дженоа и вышел в лидеры Серии А

22 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Дженоа.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 78-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Ассист на аргентинца отдал Хакан Чалханоглу.

Украинский хавбек Руслан Малиновский во второй раз после восстановления от жуткой травмы ноги попал в заявку Дженоа, но на поле снова пока не вышел.

Благодаря этой победе Интер с 57 очками вышел на первое место в таблице чемпионата Италии. У ближайшего преследователя Наполи 56 пунктов и одна игра в запасе. Дженоа с 30 баллами располагается на 12-й позиции.

Серия А 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Интер – Дженоа – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 78