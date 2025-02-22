Малиновский пока не вернулся. Интер дожал Дженоа и вышел в лидеры Серии А
Нерадзурри одолели грифонов со счетом 1:0, единственный гол забил Лаутаро Мартинес
22 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Дженоа.
Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.
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Единственный гол на 78-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Ассист на аргентинца отдал Хакан Чалханоглу.
Украинский хавбек Руслан Малиновский во второй раз после восстановления от жуткой травмы ноги попал в заявку Дженоа, но на поле снова пока не вышел.
Благодаря этой победе Интер с 57 очками вышел на первое место в таблице чемпионата Италии. У ближайшего преследователя Наполи 56 пунктов и одна игра в запасе. Дженоа с 30 баллами располагается на 12-й позиции.
Серия А 2024/25. 26-й тур, 22 февраля
Интер – Дженоа – 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 78
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