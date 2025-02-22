Интер Милан

22 февраля на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Дженоа. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда вернула в Милан чемпионский титул. Причем скудетто взяли крайне уверенно и досрочно. Вроде бы летом на этот раз получилось сохранить звезд, более того, подписали несколько довольно опытных футболистов. Тем не менее, подопечные Симоне Индзаги допускали осечки, причем именно с Дженоа уже в 1-м туре ограничились только 2:2.

Хотя в целом потом получилось показать неплохой результат, неудачи были даже в феврале. Так и не получилось выиграть даже с третьей попытки у Милана, но хотя бы вырвали ничью с соседом. Потом были разгромные 0:3 в доигровке с Фиорентиной, пусть даже со скандалом сразу взяли реванш (кстати, неубедительный, только 2:1). А Ювентусу в прошлом туре минимально, но проиграли 0:1.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Дженоа

Клуб после падения в Серию В смог показать пару неплохих лет. Сначала удалось с ходу вернуться из второго дивизиона. А потом в Кальчо закончили среди середняков. Все это по праву записал в актив Джилардино, фактически начав таким образом в Генуе полноценную тренерскую карьеру. Но летом ушел ряд лидеров во главе с Ретеги, а другие футболисты получили непростые травмы, чего стоит открытый перелом у Малиновского.

С этим молодой наставник откровенно не справлялся. Благо, что его достаточно своевременно, не допустив глубокого кризиса, сменили. И удачно: Патрик Виейра показал качественное улучшение игры своих новых подопечных, беря очки в большинстве матчей, и достаточно часто выигрывая. Венеция в прошлом туре была обыграна 2:0. Еще без Руслана, но многие ожидают, что он может появиться в Милане хотя бы на замену.

Статистика личных встреч

Миланский гранд не проигрывает в одиннадцати очных поединках. Но 2:2 в августе стали третьей ничьей в четырех последних матчах с соперником из Генуи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что чемпион допустит еще одну осечку сразу же. Ставим на победу хозяев арены с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,82).