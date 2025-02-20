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Интер Милан
22.02.2025 21:45 - : -
Дженоа
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Италия
20 февраля 2025, 19:53 |
22
0

Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля поединок 26-го тура итальянской Серии А

20 февраля 2025, 19:53 |
22
0
Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Дженоа».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Дженоа
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Трансляция матча В эфире

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Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский смотреть онлайн Интер - Дженоа
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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