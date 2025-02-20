Интер Милан

22.02.2025 21:45 - : -
Италия20 февраля 2025, 19:53 |
22
0
Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля поединок 26-го тура итальянской Серии А
20 февраля 2025, 19:53 |
22
0
В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Дженоа».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – ДженоаСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 февраля 2025, 18:30 0
Ответный матч 1/16 финала начнется 20 февраля в 19:45 по Киеву
Биатлон | 20 февраля 2025, 18:10 7
Антон разочарован результатом
Футбол | 20.02.2025, 00:37
Футбол | 19.02.2025, 22:19
Футбол | 20.02.2025, 13:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2025, 00:02 44
20.02.2025, 15:00 7
20.02.2025, 06:23 15
19.02.2025, 00:40 2
20.02.2025, 10:54 1
20.02.2025, 07:35 1
19.02.2025, 07:50 1