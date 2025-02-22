22 февраля на «Чейз Стэдиум» пройдет матч 1-го тура МЛС, в котором «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер Майами

Команда - одна из самых молодых в Североамериканском футболе - соккере. Амбиций тут хватает, и для их реализации выбрали любопытную модель: Бекхэм, в прошлом футболист Реала, сделал ставку на ветеранов из Барселоны. Сначала во Флориду перебрался Месси, а потом - и Серджи Роберто, Бускетс, а там и Луис Суарес. Вот только все они в прошлом сезоне после 1-го места Восточной конференции вылетели сразу в плей-офф, уступив Аталанте, пробившейся через уайлд-кард.

Сейчас еще и Хавьер Маскерано присоединился, но уже в роли тренера. И это только первый такой опыт аргентинца, что до этого с 2022-го года работал с молодежными сборными своей страны. Заодно, продав в Брайтон перспективного полузащитника Амарилью, серьезно обновили состав. Эта версия команды много побеждает, но в товарищеских поединках. Ну и Кубок чемпионов КОНКАКАФ начали с 1:0 против Спортинг Канзас-Сити. Опытного Кривцова не было даже в заявке.

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Нью-Йорк Сити

Клуб явно опытнее своего оппонента. Более того, он в 2021-м году выигрывал Кубок МЛС, а в следующем сезоне - Кубок Чемпионов. Потом позиции были утрачены, и в 2024-м году в регулярном чемпионате команда набрала ровно пол сотни очков - 6-й результат на Востоке. Впрочем, зато потом получилось в плей-офф задержаться дольше, чем фаворит - по пенальти прошли Цинциннати, но в полуфинале конференции в дерби уступили 0-2 Ред Буллс.

Сейчас у них новый наставник, Паскаль Янсен, что был хорош в родных Нидерландах с АЗ, но провалился в Ференцвароше, будучи уволенным после полугода работы там. В контрольных поединках были в целом неплохие, но нестабильные результаты, выигрывали далеко не все.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка заканчивались строго вничью. Причем еще и счет был идентичный, каждый раз по 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что клубу из Майами пора победить этого соперника. Ставим на то, что этот матч выиграют хозяева арены (коэффициент - 1,727).