Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на матч MLS
МЛС США
Интер Майами
23.02.2025 02:30 - : -
Нью-Йорк Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
22 февраля 2025, 08:27 | Обновлено 22 февраля 2025, 08:28
70
0

Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 22 февраля в 02:30 по Киеву

22 февраля 2025, 08:27 | Обновлено 22 февраля 2025, 08:28
70
0
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля на «Чейз Стэдиум» пройдет матч 1-го тура МЛС, в котором «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер Майами

Команда - одна из самых молодых в Североамериканском футболе - соккере. Амбиций тут хватает, и для их реализации выбрали любопытную модель: Бекхэм, в прошлом футболист Реала, сделал ставку на ветеранов из Барселоны. Сначала во Флориду перебрался Месси, а потом - и Серджи Роберто, Бускетс, а там и Луис Суарес. Вот только все они в прошлом сезоне после 1-го места Восточной конференции вылетели сразу в плей-офф, уступив Аталанте, пробившейся через уайлд-кард.

Сейчас еще и Хавьер Маскерано присоединился, но уже в роли тренера. И это только первый такой опыт аргентинца, что до этого с 2022-го года работал с молодежными сборными своей страны. Заодно, продав в Брайтон перспективного полузащитника Амарилью, серьезно обновили состав. Эта версия команды много побеждает, но в товарищеских поединках. Ну и Кубок чемпионов КОНКАКАФ начали с 1:0 против Спортинг Канзас-Сити. Опытного Кривцова не было даже в заявке.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Нью-Йорк Сити

Клуб явно опытнее своего оппонента. Более того, он в 2021-м году выигрывал Кубок МЛС, а в следующем сезоне - Кубок Чемпионов. Потом позиции были утрачены, и в 2024-м году в регулярном чемпионате команда набрала ровно пол сотни очков - 6-й результат на Востоке. Впрочем, зато потом получилось в плей-офф задержаться дольше, чем фаворит - по пенальти прошли Цинциннати, но в полуфинале конференции в дерби уступили 0-2 Ред Буллс.

Сейчас у них новый наставник, Паскаль Янсен, что был хорош в родных Нидерландах с АЗ, но провалился в Ференцвароше, будучи уволенным после полугода работы там. В контрольных поединках были в целом неплохие, но нестабильные результаты, выигрывали далеко не все.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка заканчивались строго вничью. Причем еще и счет был идентичный, каждый раз по 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что клубу из Майами пора победить этого соперника. Ставим на то, что этот матч выиграют хозяева арены (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
Интер Майами
23 февраля 2025 -
02:30
Нью-Йорк Сити
Победа Интер Майами 1.72 Сделать ставку
По теме:
Клара Таусон – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Ингулец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Интер Майами Нью-Йорк Сити прогнозы прогнозы на футбол Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения
Футбол | 22 февраля 2025, 02:03 5
ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения
ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения

А ещё получила множество комплиментов

Богдан БУДКО: «Думаю, что через 1–2 года буду попадать в первую команду АЗ»
Футбол | 22 февраля 2025, 08:00 0
Богдан БУДКО: «Думаю, что через 1–2 года буду попадать в первую команду АЗ»
Богдан БУДКО: «Думаю, что через 1–2 года буду попадать в первую команду АЗ»

Эксклюзивное интервью 19-летнего украинского футболиста АЗ Алкмаар для Sport.ua

Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Футбол | 21.02.2025, 20:58
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 21.02.2025, 13:21
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
Футбол | 21.02.2025, 11:01
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Майк Тайсон назвал тяжелейшего соперника, чем многих удивил
Майк Тайсон назвал тяжелейшего соперника, чем многих удивил
20.02.2025, 09:12
Бокс
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 3
Биатлон
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 15
Футбол
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем