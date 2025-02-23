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МЛС США
Интер Майами
23.02.2025 02:30 – FT 2 : 2
Нью-Йорк Сити
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Major League Soccer
23 февраля 2025, 04:59 | Обновлено 23 февраля 2025, 05:09
153
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Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10

Цапли с 23-й минуты играли в меньшинстве против Нью-Йорк Сити, но сумели взять очко (2:2)

23 февраля 2025, 04:59 | Обновлено 23 февраля 2025, 05:09
153
0
Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля стартовал сезон Major League Soccer (MLS) 2025.

Интер Майами на своей арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле встретился с Нью-Йорк Сити. Игра завершилась со счетом 2:2.

Первыми отличились цапли на 5-й минуте благодаря голу центрбека Томаса Авилеса. На 23-й он же получил красную карточку, оставив свою команде в меньшинстве.

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Гости сразу же сравняли на 26-й усилиями Митьи Иленича, а уже на 55-й вышли вперед – забил Алонсо Мартинес.

Все шло к тому, что Нью-Йорк Сити уедет с тремя очками, однако подопечные Хавьера Маскерано сумели вырвать ничью – на 90+10-й ворота соперников поразил Теласко Сеговия, который на 59-й вышел вместо звездного Луиса Суареса.

Два ассиста в этом поединке отдал легендарный Лионель Месси. Для него это второе и третье результативные действия в 2025 году в официальных поединках. 20 февраля он стал автором единственного гола в первом матче своей команды в Лиге чемпионов КОНКАКАФ против Спортинг-Канзас Сити (1:0).

Еще два экс-игрока Барселоны в составе Интер Майами Серхио Бускетс и Жорди Альба отыграли все 90 минут со старта.

MLS 2025. 23 февраля

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2

Голы: Авилес, 5, Сеговия, 90+10 – Иленич, 26, А. Мартинес, 55

Удаление: Авилес, 23

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков Sport.ua
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