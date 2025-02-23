Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10
Цапли с 23-й минуты играли в меньшинстве против Нью-Йорк Сити, но сумели взять очко (2:2)
23 февраля стартовал сезон Major League Soccer (MLS) 2025.
Интер Майами на своей арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле встретился с Нью-Йорк Сити. Игра завершилась со счетом 2:2.
Первыми отличились цапли на 5-й минуте благодаря голу центрбека Томаса Авилеса. На 23-й он же получил красную карточку, оставив свою команде в меньшинстве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости сразу же сравняли на 26-й усилиями Митьи Иленича, а уже на 55-й вышли вперед – забил Алонсо Мартинес.
Все шло к тому, что Нью-Йорк Сити уедет с тремя очками, однако подопечные Хавьера Маскерано сумели вырвать ничью – на 90+10-й ворота соперников поразил Теласко Сеговия, который на 59-й вышел вместо звездного Луиса Суареса.
Два ассиста в этом поединке отдал легендарный Лионель Месси. Для него это второе и третье результативные действия в 2025 году в официальных поединках. 20 февраля он стал автором единственного гола в первом матче своей команды в Лиге чемпионов КОНКАКАФ против Спортинг-Канзас Сити (1:0).
Еще два экс-игрока Барселоны в составе Интер Майами Серхио Бускетс и Жорди Альба отыграли все 90 минут со старта.
MLS 2025. 23 февраля
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2
Голы: Авилес, 5, Сеговия, 90+10 – Иленич, 26, А. Мартинес, 55
Удаление: Авилес, 23
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состоялась жеребьевка главного еврокубкового турнира
В саудовском Эр-Рияде вечером 22 февраля состоялось большое шоу бокса