Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10

23 февраля стартовал сезон Major League Soccer (MLS) 2025.

Интер Майами на своей арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле встретился с Нью-Йорк Сити. Игра завершилась со счетом 2:2.

Первыми отличились цапли на 5-й минуте благодаря голу центрбека Томаса Авилеса. На 23-й он же получил красную карточку, оставив свою команде в меньшинстве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости сразу же сравняли на 26-й усилиями Митьи Иленича, а уже на 55-й вышли вперед – забил Алонсо Мартинес.

Все шло к тому, что Нью-Йорк Сити уедет с тремя очками, однако подопечные Хавьера Маскерано сумели вырвать ничью – на 90+10-й ворота соперников поразил Теласко Сеговия, который на 59-й вышел вместо звездного Луиса Суареса.

Два ассиста в этом поединке отдал легендарный Лионель Месси. Для него это второе и третье результативные действия в 2025 году в официальных поединках. 20 февраля он стал автором единственного гола в первом матче своей команды в Лиге чемпионов КОНКАКАФ против Спортинг-Канзас Сити (1:0).

Еще два экс-игрока Барселоны в составе Интер Майами Серхио Бускетс и Жорди Альба отыграли все 90 минут со старта.

Читайте также: Интер Майами с голом Месси успешно стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

MLS 2025. 23 февраля

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2

Голы: Авилес, 5, Сеговия, 90+10 – Иленич, 26, А. Мартинес, 55

Удаление: Авилес, 23

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine