23.02.2025 02:30 – FT 2 : 2
Major League Soccer23 февраля 2025, 06:01 |
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Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2. Два ассиста Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча MLS
23 февраля 2025, 06:01 |
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23 февраля состоялся матч MLS между командами Интер Майами и Нью-Йорк Сити.
Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Два ассиста в этом поединке отдал легендарный Лионель Месси.
MLS 2025. 23 февраля
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2
Голы: Авилес, 5, Сеговия, 90+10 – Иленич, 26, А. Мартинес, 55
Удаление: Авилес, 23
Видеообзор матча:
События матча
90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Alonso Martinez (Нью-Йорк Сити).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Mitja Ilenic (Нью-Йорк Сити).
23’
Tomas Aviles (Интер Майами) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Aviles (Интер Майами).
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