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МЛС США
Интер Майами
23.02.2025 02:30 – FT 2 : 2
Нью-Йорк Сити
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Major League Soccer
23 февраля 2025, 06:01 |
43
0

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2. Два ассиста Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча MLS

23 февраля 2025, 06:01 |
43
0
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2. Два ассиста Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

23 февраля состоялся матч MLS между командами Интер Майами и Нью-Йорк Сити.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Два ассиста в этом поединке отдал легендарный Лионель Месси.

MLS 2025. 23 февраля

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2

Голы: Авилес, 5, Сеговия, 90+10 – Иленич, 26, А. Мартинес, 55

Удаление: Авилес, 23

Видеообзор матча:

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Alonso Martinez (Нью-Йорк Сити).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Mitja Ilenic (Нью-Йорк Сити).
23’
Tomas Aviles (Интер Майами) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Aviles (Интер Майами).
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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Серхио Бускетс удаление (красная карточка) Жорди Альба Нью-Йорк Сити Интер Майами видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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