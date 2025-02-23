23 февраля состоялся матч MLS между командами Интер Майами и Нью-Йорк Сити.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Два ассиста в этом поединке отдал легендарный Лионель Месси.

MLS 2025. 23 февраля

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:2

Голы: Авилес, 5, Сеговия, 90+10 – Иленич, 26, А. Мартинес, 55

Удаление: Авилес, 23

Видеообзор матча: