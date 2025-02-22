Англия22 февраля 2025, 17:49 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:05
2725
6
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Илью удалили на старте встречи
22 февраля 2025, 17:49 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:05
2725
6
В матче чемпионата Англии между Борнмутом и Вулверхэмптоном красную карточку на 31-й минуте получил защитник хозяев Илья Забарный.
Основной игрок сборной Украины сыграл в подкате, а рефери после просмотра VAR решил, что это прямая красная карточка, хотя изначально показал желтую.
Для Забарного это первое удаление в чемпионате Англии и третье – в профессиональной карьере.
ВИДЕО эпизода с удалением Забарного
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Комментарии 6
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Бред! Он сначала в мяч сыграл, а потом в ногу попал. Жёлтая, но никак не красная!
суддя додік іпаний. там жовта максимум
Сьогодні якісь магнітні бурі, чи у суддів критичні дні співпали? Другий матч дивлюся, і знову абсолютно уєб...ське суддівство. І абсолютно незрозуміло, що роблять телепні на ВАР. Де тут червону можна було побачити??
несчастный случай, нога по мячу скользнула
Для хорошего защитника, не проблема если получил прасную. Это всё мелочи. На то он и защитник чтоб играть грубо, ценой фола ликвидировать опасность. Рамос подтвердит. 😉
Така собі пряма червона... ДНОнєтскаму шахтьору таку ніколи б не показали в УПЛ
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