Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Англия
22 февраля 2025, 17:49 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:05
2725
6

Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ

Илью удалили на старте встречи

22 февраля 2025, 17:49 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:05
2725
6
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии между Борнмутом и Вулверхэмптоном красную карточку на 31-й минуте получил защитник хозяев Илья Забарный.

Основной игрок сборной Украины сыграл в подкате, а рефери после просмотра VAR решил, что это прямая красная карточка, хотя изначально показал желтую.

Для Забарного это первое удаление в чемпионате Англии и третье – в профессиональной карьере.

ВИДЕО эпизода с удалением Забарного

По теме:
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
ВИДЕО. Судья отменил пенальти на 90+6-й минуте матча Эвертон – Ман Юнайтед
Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа
Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут удаление (красная карточка)
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 21 февраля 2025, 20:42 16
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии

Георгий ежегодно будет получать 1.53 миллиона евро

Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»
Футбол | 21 февраля 2025, 18:27 4
Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»
Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»

Вальдано не впечатлен жеребьевкой Лиги чемпионов

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 22.02.2025, 06:45
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Бокс | 22.02.2025, 09:24
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
Футбол | 22.02.2025, 16:26
Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sasha_d99
Бред! Он сначала в мяч сыграл, а потом в ногу попал. Жёлтая, но никак не красная! 
Ответить
+5
Viktor Shuper
суддя додік іпаний. там жовта максимум
Ответить
+5
samird
Сьогодні якісь магнітні бурі, чи у суддів критичні дні співпали? Другий матч дивлюся, і знову абсолютно уєб...ське суддівство. І абсолютно незрозуміло, що роблять телепні на ВАР. Де тут червону можна було побачити?? 
Ответить
+3
Gargantua81
несчастный случай, нога по мячу скользнула
Ответить
+3
Fitness.sports
Для хорошего защитника, не проблема если получил прасную. Это всё мелочи. На то он и защитник чтоб играть грубо, ценой фола ликвидировать опасность. Рамос подтвердит. 😉
Ответить
+2
Pavel_i_CO
Така собі пряма червона... ДНОнєтскаму шахтьору таку ніколи б не показали в УПЛ
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
21.02.2025, 06:23 2
Футбол
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 25
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем