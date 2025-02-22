Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ

В матче чемпионата Англии между Борнмутом и Вулверхэмптоном красную карточку на 31-й минуте получил защитник хозяев Илья Забарный.

Основной игрок сборной Украины сыграл в подкате, а рефери после просмотра VAR решил, что это прямая красная карточка, хотя изначально показал желтую.

Для Забарного это первое удаление в чемпионате Англии и третье – в профессиональной карьере.

ВИДЕО эпизода с удалением Забарного