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  4. Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 00:02 |
1187
5

Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала

Пеп выделил пятерых футболистов

21 февраля 2025, 00:02 |
1187
5
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола нашел виновных в поражении команды в противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Наставник «горожан» составил список из футболистов, из-за которых английский клуб потерпел фиаско в Лиге чемпионов. Гвардиола выделил недостаточный уровень игры Кевина де Брюйне, Илкая Гюндогана, Эдерсона, Фила Фодена и Бернардо Силву. Гвардиола считает, что плохая форма этих футболистов стала главным фактором поражения от «Реала».

«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.

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Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Кевин де Брюйне Илкай Гюндоган Эдерсон Фил Фоден Бернарду Силва
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 5
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Gargantua81
разве КДБ играл?
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+1
Remark
Пепка цей список очолює! 
Де біл п лять!
Як можна говорити на камеру, відверто, хто винен!?
Тренер дніще! Навіть гроші не допомагають!
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+1
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Dysear
Бернарду Сілва був одним з найкращим гравцем зі сторини Сіті у цьому матчі. Де Брюйне взагалі не вийшов у другому матчі на полі... Гюндоган реально останнім часом здав, в Барсі минулого року показував більш якісний футбол
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0
PullBen
я з давніх часів задивав себе питанням чому Едерсон грає за такий клуб як Сіті? Так, гра ногами у нього на високому рівні але навички голкіпера у нього середні, як на мене один з найгірших голкіперів АПЛ
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-2
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