Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Пеп выделил пятерых футболистов
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола нашел виновных в поражении команды в противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Наставник «горожан» составил список из футболистов, из-за которых английский клуб потерпел фиаско в Лиге чемпионов. Гвардиола выделил недостаточный уровень игры Кевина де Брюйне, Илкая Гюндогана, Эдерсона, Фила Фодена и Бернардо Силву. Гвардиола считает, что плохая форма этих футболистов стала главным фактором поражения от «Реала».
«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.
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