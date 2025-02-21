Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола нашел виновных в поражении команды в противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Наставник «горожан» составил список из футболистов, из-за которых английский клуб потерпел фиаско в Лиге чемпионов. Гвардиола выделил недостаточный уровень игры Кевина де Брюйне, Илкая Гюндогана, Эдерсона, Фила Фодена и Бернардо Силву. Гвардиола считает, что плохая форма этих футболистов стала главным фактором поражения от «Реала».

«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.