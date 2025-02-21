21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной

21 февраля в 19:00 в албанском Дурресе на стадионе Нико Дована состоится матч 1-го тура Лиги наций между женскими сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Лиге наций 2025 сборная Украины выступает в группе 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.

Групповой этап определит, какие четыре команды из Лиги А пройдут в финальный этап (который теперь будет иметь вид двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира среди женщин 2027 года в Бразилии.

Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды Лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В – против двух лучших команд Лиги С.

Матч 2-го тура Украина – Хорватия состоится 25 февраля в 19:00 в городе Эльбасане на Эльбасане Арена.