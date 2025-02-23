ВИДЕО. Девушка звезды Реала ответила на слухи о расставании

В последнее время внимание испанских и бразильских СМИ привлекли отношения нападающего «Реала» Родриго и его девушки Бруны Ротты.

Журналисты заметили, что футболист и его возлюбленная отписались друг от друга в соцсетях, что повлекло слухи о разрыве.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бруна быстро опровергла это, записав видео, где готовится к матчу «Реала» с «Манчестер Сити», и заявила, что будет болеть за своего «enamorado» («любимого»).

Девушка подтвердила свои слова, поддерживая Родриго на трибунах «Сантьяго Бернабеу».