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23 февраля 2025, 01:02 |
187
0

ВИДЕО. Девушка звезды Реала ответила на слухи о расставании

Хватило одной публикации

23 февраля 2025, 01:02 |
187
0
ВИДЕО. Девушка звезды Реала ответила на слухи о расставании
Instagram. Родриго и Брунна Ротта

В последнее время внимание испанских и бразильских СМИ привлекли отношения нападающего «Реала» Родриго и его девушки Бруны Ротты.

Журналисты заметили, что футболист и его возлюбленная отписались друг от друга в соцсетях, что повлекло слухи о разрыве.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бруна быстро опровергла это, записав видео, где готовится к матчу «Реала» с «Манчестер Сити», и заявила, что будет болеть за своего «enamorado» («любимого»).

Девушка подтвердила свои слова, поддерживая Родриго на трибунах «Сантьяго Бернабеу».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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