ВИДЕО. Девушка звезды Реала ответила на слухи о расставании
Хватило одной публикации
В последнее время внимание испанских и бразильских СМИ привлекли отношения нападающего «Реала» Родриго и его девушки Бруны Ротты.
Журналисты заметили, что футболист и его возлюбленная отписались друг от друга в соцсетях, что повлекло слухи о разрыве.
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Бруна быстро опровергла это, записав видео, где готовится к матчу «Реала» с «Манчестер Сити», и заявила, что будет болеть за своего «enamorado» («любимого»).
Девушка подтвердила свои слова, поддерживая Родриго на трибунах «Сантьяго Бернабеу».
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