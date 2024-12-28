Жеребьевка АТР 250 в Брисбене. С кем сыграют Джокович, Кирьос, Монфис?

С 29 декабря по 5 января в Брисбене (Австралия) пройдет первый турнир сезона у мужчин.

Первым сеяным соревнований АТР 250 будет Новак Джокович (Сербия, ATP 1). В 1-м раунде он встретится с обладателем wild card Ринки Хидзикатой (Австралия, ATP 73).

Если Ноле одолеет первого соперника, то в 1/8 финала может сыграть против Гаэля Монфиса (Франция, ATP 55). Муж Элины Свитолиной на старте турнира выйдет на корт против теннисиста из квалификации.

Австралийский шоумен Ник Кирьос в Брисбене отметит свое возвращение в АТР-Тур. За два последних сезона Ник провел всего один матч. Кирьос в 1/16 финала 250-тысячника проведет поединок с Джованни Мпеши Перрикаром (Франция, ATP 31).

Вторым сеяным турнира в Брисбене будет Григор Димитров (Болгария, ATP 10). Из известных теннисистов, на этих кортах также выступят Фрэнсис Тиафо (США, ATP 18), Хольгер Руне (Дания, ATP 13) и Маттео Берреттини (Италия, ATP 34).

Жеребьевка турнира АТР 250 в Брисбене