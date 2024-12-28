Символическая сборная осенней части cезона УПЛ. Версия Sport.ua

Текущий чемпионат Украины ушел на зимние каникулы. Каникулы обещают быть интересными. И однозначно длительными, ведь затянутся до последних выходных февраля.

А сейчас, в последних днях декабря, есть резон итожить первую часть сезона. Наиболее благодарный, на наш взгляд, способ подбить «дебет с кредитом» – составить символическую сборную осенней части чемпионата. Так наиболее проще и наиболее емко определить самых ярких персонажей текущего чемпионата страны.

Понятное дело, что определение одиннадцати лучших в своих амплуа – вопрос не только интересный и сложный, но и субъективный. Тем не менее, мы возьмемся за это дело. А от вас, дорогие наши читатели, мы в комментариях ждем ваши варианты сборной. Либо кандидатов на ту или иную позицию.

Голкипер

Георгий Бущан, Динамо

ФК Динамо. Георгий Бущан

Наверное, наиболее дискуссионная позиция. С одной стороны, особыми геройствами динамовский первый номер не отличился. В отличие, например, от кипера «Ингульца» Алексея Паламарчука или стажа ворот «Карпат» Александра Кемкина. Однако, в отличие от этих вратарей, а еще и в отличие от Георгия Ермакова из «Александрии», в игре Бущана не было срывов, не было провалов. Его мы выбрали за стабильность. За высокую стабильность. А стабильность, как известно, показатель мастерства.

Защита

Правый оборонец: Никита Кравченко, Александрия

ФК Александрия. Никита Кравченко

Отличный полусезон в исполнении крайка команды Ротаня. На наш взгляд, именно в «Александрии» Никита раскрылся по-настоящему. Задатки очень квалифицированного футболиста в нем были видны еще раньше, когда он только начинал карьеру в большом футболе. Но «Днепр-1» развалился, в «Динамо» на него не рассчитывали, в «Полесье» не сложилось. Практически все совпало, как один к одному, в Александрии. И теперь Кравченко не просто безоговорочно основной защитник «горожан», но и один из лучших ассистентов первой части сезона.

Центральный оборонец: Мигел Кампуш, Александрия

Для нашего чемпионата это топовый защитник. Так, как он умеет читать игру и продвигать мяч, заслуживает отдельной главы. К тому же, португалец обладает редким умением отдать передачу, причем точную, на среднюю и дальнюю дистанцию. А еще он отлично исполняет стандарты. И не только пенальти, но и штрафные удары. Видится, что уже в ближайшее время Кампуш может оказаться в более богатом клубе.

Центральный оборонец: Николай Матвиенко, Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Капитан «горняков» блестяще начал сезон, отгрузив два мяча в ворота «Ворсклы», причем один из тех мячей – настоящий шедевр. Но дальше его пыл немного поубавился. Однако на фоне и своей команды, и всего чемпионата Матвиенко – знаковая фигура. Да, его авторитет в некоторой степени сказался при нашем выборе, однако вместе с тем его попадание в нашу сборную – это не дань уважения за былые заслуги. Это констатация факта. А факт простой, как и игра футбол: Николай Матвиенко – один из лучших центрбеков УПЛ.

Левый оборонец: Константин Вивчаренко, Динамо

Это как раз тот случай, когда терпение и труд все перетрут. Вивчаренко уже давно в основной обойме «Динамо», однако лишь в нынешнем сезоне его можно назвать безоговорочно основным футболистом «бело-синих». Конкуренцию у Дубинчака он выиграл. А вместе с этим выиграло и «Динамо», ведь скорость и активность Вивчаренко приносят висты не только в оборонительную работу, но и в атаку.

Полузащита

Опорный полузащитник: Владимир Бражко, Динамо

Первый сезон после возвращения в родную команду из аренды в «Заре» сложился для молодого волнореза очень успешно. Бражко сразу же застолбил за собой место в основе «бело-синих», одевал капитанскую повязку, получил вызов в национальную сборную. И в первой части нынешнего сезона Владимир был очень заметен, а вот на финише немного сбавил обороты. Тем не менее, не включить его в нашу сборную мы просто не могли, ибо это ключевой футболист в структурных построениях безоговорочного лидера УПЛ.

Опорный полузащитник: Иван Калюжный, Александрия

Очень яркий отрезок сезона провел этот полузащитник. Настолько яркий, что стал неотъемлемой частью команды, являющейся главным открытием осенней части сезона. К тому же, Калюжный получил дебютный вызов в главную команду страны, где тоже не стушевался. Поговаривают, что на него положил глаз «Шахтер». Ну, было бы странно, если бы не положил, ведь Иван провел просто блестящий поединок первого круга против дончан.

Правый полузащитник: Хуан Безерра, Александрия

Наверняка главное открытие первой части сезона. Безерра стал лучшим футболистом чемпионата страны (осенней его части) по версии нашего сайта. Невысокий молодой бразилец хорош практически во всех компонентах атакующей игры. Он отлично видит поле, может и отдать выверенную передачу, и сам завершить атаку. И да, в дриблинге равных ему в УПЛ пока не видно.

Левый полузащитник: Александр Назаренко, Полесье

ФК Полесье. Александр Назаренко

Блестящий спурт бывшего футболиста «Днепра-1» на новом месте. Особенно, если учесть то обстоятельство, что Александр долгое время лечился от сложнейшей травмы. Вылечился. И теперь разрывает чемпионат на своем фланге. Один из немногих в УПЛ, кто может решить самостоятельно исход эпизода. Благодаря высокой скорости и хорошей технике. Много забивает, много ассистирует. Дебютировал за национальную сборную. В общем, настоящая находка для «Полесья». И всего нашего футбола.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков, Шахтер

Возможно, единственный футболист «Шахтера», не заслуживший на критику. В упрек Судакову приводят аргумент, что он, дескать, лучше играет на евроарене, нежели во внутреннем первенстве. Доля истины в такой теории есть. Но, вместе с тем, нельзя не отметить, что даже если эта теория и является правдивой, имеющегося потенциала Судакова достаточно для того, чтобы считаться лучшим футболистом «оранжево-черных» на данный момент. И в целом одним из лучших игроков чемпионата Украины.

Нападающий: Владислав Ванат, Динамо

ФК Динамо. Владислав Ванат

Увы, в этой связи выбор невелик, ведь по той или иной причине в первой части сезона выстрелил лишь один форвард. Он и стал нашим лауреатом. Собственно, по причине отсутствия конкуренции у Ваната мы и выбрали схему с одним нападающим. Ну, а Владу однозначно зачет за первую часть сезона. На зимний антракт он ушел лидером бомбардирского забега.

Тренер

Руслан Ротань, Александрия

В данном случае все предельно понятно и очевидно. Насколько Ротань заслуживал на критику, порой уничижительную, в минувшем сезоне, настолько он заслуживает на похвалу, порой комплиментарную, в сезоне нынешнем. Вытащить по сути периферийную команду в лидеры отечественного футбола – это дорогого стоит.