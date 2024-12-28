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WTA
28 декабря 2024, 05:55 | Обновлено 28 декабря 2024, 06:57
131
0

Канада – Хорватия. Оже-Альяссим vs Чорич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 28 декабря в 04:00 по Киеву

28 декабря 2024, 05:55 | Обновлено 28 декабря 2024, 06:57
131
0
Канада – Хорватия. Оже-Альяссим vs Чорич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В стартовом поединке группы А сойдутся сборные Канады и Хорватии. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 28 декабря

04:00. Канада – Хорватия

  • Лейла Фернандес Донна Векич – 6:4, 6:3
  • Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич
  • Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – Донна Векич / Иван Додиг

В одной группе Канада и Хорватия также играют вместе с командой США.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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