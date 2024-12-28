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28 декабря 2024, 08:48 |
58
0

«Я на правильном пути». Винисиус – о награде от Globe Soccer Awards

Бразилец поблагодарил партнеров

28 декабря 2024, 08:48 |
58
0
«Я на правильном пути». Винисиус – о награде от Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мыслями после победы в номинации «Лучший игрок года» по версии Globe Soccer Awards.

Игрок поблагодарил своих команд и партнеров за то, что помогли осуществить мечту.

«Сюда непросто попасть. Я от многого отказался в погоне за своей мечтой и одной главной целью – чтобы мои близкие мной гордились.

Получение такой важной награды завершает для меня отличный год. Я выиграл пять титулов с Реалом, и это личное признание от Globe Soccer показывает, что я на правильном пути.

Я хотел бы поблагодарить «Реал», «Фламенго» и сборную Бразилии за то, что они позволили мне осуществить мою мечту играть в футбол. И, конечно, спасибо всем моим одноклубникам.

Лучший игрок в мире», – написал Винисиус.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Фламенго сборная Бразилии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Globe Soccer Awards
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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