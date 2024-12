Одноклубник Довбика заинтересовал два турецких гранда. Ему всего 22 года

Гранды турецкого футбола «Фенербахче» и «Бешикташ» проявили предметный интерес к молодому полузащитнику римской «Ромы» Николе Залевски.

Оба клуба стремятся сделать первый шаг в переговорах по переходу игрока в ближайшее зимнее трансферное окно.

Контракт польского футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года, поэтому столичная команда готова избавиться от игрока зимой.

В сезоне 2024/25 Никола провел 15 матчей в составе волков. Отличиться полузащитник сумел всего двумя ассистами.

🚨‼️ #Fenerbahce and #Besiktas are seriously interested in #Zalewsi and are both planning new concrete steps to sign the 🇵🇱 in the winter transfer window.



💰 #ASRoma, for their part, want to sell Nicola (and cash in) in January to avoid losing him in the summer as a free agent. pic.twitter.com/sJ9f3CeeMI