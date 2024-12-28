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  4. Одноклубник Довбика заинтересовал два турецких гранда. Ему всего 22 года
Италия
28 декабря 2024, 08:38 | Обновлено 28 декабря 2024, 08:39
86
0

Одноклубник Довбика заинтересовал два турецких гранда. Ему всего 22 года

Никола Залевски находится в списке пожеланий «Фенербахче» и «Бешикташа»

28 декабря 2024, 08:38 | Обновлено 28 декабря 2024, 08:39
86
0
Одноклубник Довбика заинтересовал два турецких гранда. Ему всего 22 года
IMAGO. Никола Залевски

Гранды турецкого футбола «Фенербахче» и «Бешикташ» проявили предметный интерес к молодому полузащитнику римской «Ромы» Николе Залевски.

Оба клуба стремятся сделать первый шаг в переговорах по переходу игрока в ближайшее зимнее трансферное окно.

Контракт польского футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года, поэтому столичная команда готова избавиться от игрока зимой.

В сезоне 2024/25 Никола провел 15 матчей в составе волков. Отличиться полузащитник сумел всего двумя ассистами.

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Никола Залевски Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Бешикташ Фенербахче чемпионат Турции по футболу трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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