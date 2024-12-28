Одноклубник Довбика заинтересовал два турецких гранда. Ему всего 22 года

Гранды турецкого футбола «Фенербахче» и «Бешикташ» проявили предметный интерес к молодому полузащитнику римской «Ромы» Николе Залевски.

Оба клуба стремятся сделать первый шаг в переговорах по переходу игрока в ближайшее зимнее трансферное окно.

Контракт польского футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года, поэтому столичная команда готова избавиться от игрока зимой.

В сезоне 2024/25 Никола провел 15 матчей в составе волков. Отличиться полузащитник сумел всего двумя ассистами.