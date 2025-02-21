Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
21 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
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В результате жеребьевки определена полная сетка плей-офф для всех решающих стадий турнира.
Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет дерби против Атлетико Мадрид.
Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против испанской Барселоны.
Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко в 1/8 финала встретится с нидерландским клубом ПСВ Эйндховен.
Также болельщики увидят немецкое дерби между топ-клубами: два матча проведут Бавария и Байер.
В других парах встретятся: ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия), Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия), Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия), Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция).
Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал намечен на 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/8 финала. 4/5 и 11/12 марта
- 1. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)
- 2. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия)
- 3. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)
- 4. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия)
- 5. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия)
- 6. Бавария (Германия) – Байер (Германия)
- 7. Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция)
- 8. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания)
1/4 финала. 8/9 и 15/16 апреля
- QF1. Победитель матча 1 – Победитель матча 2
- QF2. Победитель матча 4 – Победитель матча 3
- QF3. Победитель матча 5 – Победитель матча 6
- QF4. Победитель матча 7 – Победитель матча 8
1/2 финала. 29/30 апреля и 6/7 мая
- Победитель матча QF2 – Победитель матча QF1
- Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4
Финал. 31 мая, Мюнхен (Альянц Арена)
- Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2
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