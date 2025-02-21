Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 13:21 | Обновлено 21 февраля 2025, 13:52
7260
8

Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

21 февраля 2025, 13:21 | Обновлено 21 февраля 2025, 13:52
7260
8
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
УЕФА

21 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В результате жеребьевки определена полная сетка плей-офф для всех решающих стадий турнира.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет дерби против Атлетико Мадрид.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против испанской Барселоны.

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко в 1/8 финала встретится с нидерландским клубом ПСВ Эйндховен.

Также болельщики увидят немецкое дерби между топ-клубами: два матча проведут Бавария и Байер.

В других парах встретятся: ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия), Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия), Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия), Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция).

Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал намечен на 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. 4/5 и 11/12 марта

  • 1. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)
  • 2. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия)
  • 3. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)
  • 4. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия)
  • 5. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия)
  • 6. Бавария (Германия) – Байер (Германия)
  • 7. Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция)
  • 8. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания)

1/4 финала. 8/9 и 15/16 апреля

  • QF1. Победитель матча 1 – Победитель матча 2
  • QF2. Победитель матча 4 – Победитель матча 3
  • QF3. Победитель матча 5 – Победитель матча 6
  • QF4. Победитель матча 7 – Победитель матча 8

1/2 финала. 29/30 апреля и 6/7 мая

  • Победитель матча QF2 – Победитель матча QF1
  • Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4

Финал. 31 мая, Мюнхен (Альянц Арена)

  • Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

По теме:
Опонненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
Травмировался на тренировке. Полузащитник Вест Хэма выбыл на месяц
Отказ Реалу. Звездный футболист Баварии продлит контракт с клубом
Лига чемпионов Ливерпуль Барселона Лилль Астон Вилла Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер жеребьевка Интер Милан Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид жеребьевка Лиги чемпионов Александр Зинченко Андрей Лунин Фейеноорд выбор редакции ПСЖ ПСВ Анатолий Трубин статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата Европы
Баскетбол | 21 февраля 2025, 09:07 5
Украина – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата Европы
Украина – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата Европы

Матч, в котором нам нужна только победа

Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Футбол | 20 февраля 2025, 18:46 9
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту

Украинский нападающий получил мышечное повреждение

Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Футбол | 21.02.2025, 00:02
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Биатлон | 20.02.2025, 17:40
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стало известно, сколько Таловеров зарабатывает в клубе Чемпионшипа
Футбол | 21.02.2025, 13:09
Стало известно, сколько Таловеров зарабатывает в клубе Чемпионшипа
Стало известно, сколько Таловеров зарабатывает в клубе Чемпионшипа
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
У Трубина будет нервный срыв перед матчем сборной. 
Ответить
+1
T-800
ладно, Ливерпуль сколько времени провел в Кубке УЕФА/Лиге Европы в 21 ст, а теперь не будут спать в ночь игры ультрасы Парижа устроят фейерверки, но сколько десятков лет подряд Арсенал играет в ЛЧ и ... на вылет не получать Реал, или наоборот... и сейчас фанаты этого клуба выдохнули: Бавария с Барселоной в другой части))
ЗИНЧЕНКО ПОШЕЛ ЗА ОЧЕРЕДНЫМ ФИНАЛОМ
Ответить
0
ViAn
В ідеалі півфінали Ліверпул проти Реалу, Баварія проти Барселони. Але це ідеалістична картина. Може бути все зовсім інакше.
Ответить
0
T-800
продолжение минутки справедливости ...
АРСЕНАЛ сыграл только одну дуэль на вылет против АТМ/Реала ...
это нормально когда и их ривалри будет обрастать матчами с мгновенной смертью, как и ЛФК против ПСЖ впервые
а не 8-9ая дуэль Парижа против Барселоны, не надо наглеть ... столько дуэлей у Баварии-Реала, Барселоны-Милана (Барселоны - МЮ) еще куда ни шло за всю историю ЕК, с уч. суперкубков УЕФА, а не за посл. время (20-30 лет) ...
Ответить
0
Fitness.sports
2 дерби
Мадридское и двух лидеров чемпионата Германии
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
ПИРШЕСТВО ФУТБОЛА - ЖЕРЕБЬЕВКА!!!
Ответить
-2
T-800
и минуточка справедливости ...
почти всё 21 столетие барса играла с челсями (Реал только впервые в 20х), ливерпуль никогда не играл на вылет с ПСЖ (и сколько в свою очередь каталонцы сссучьим французикам, минимум 6 раз, 7 с уч. финала КОК, правда в кон. 20 века...)
а если барсе начнут апоэлы-вольфсбурги попадаться в Р16/1/4й, да вильярреалы-тоттенхэмы в полу,-финалах...
СЛАВА КАТАЛОНИИ
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 78
Бокс
«Он не будет драться с Усиком». Джошуа хочет украсть у украинца мегафайт
«Он не будет драться с Усиком». Джошуа хочет украсть у украинца мегафайт
19.02.2025, 21:14 1
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 3
Бокс
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 4
Футбол
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
19.02.2025, 18:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем