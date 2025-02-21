Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

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В результате жеребьевки определена полная сетка плей-офф для всех решающих стадий турнира.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет дерби против Атлетико Мадрид.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против испанской Барселоны.

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко в 1/8 финала встретится с нидерландским клубом ПСВ Эйндховен.

Также болельщики увидят немецкое дерби между топ-клубами: два матча проведут Бавария и Байер.

В других парах встретятся: ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия), Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия), Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия), Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция).

Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал намечен на 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. 4/5 и 11/12 марта

1. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)

2. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия)

3. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)

4. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия)

5. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия)

6. Бавария (Германия) – Байер (Германия)

7. Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция)

8. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания)

1/4 финала. 8/9 и 15/16 апреля

QF1. Победитель матча 1 – Победитель матча 2

QF2. Победитель матча 4 – Победитель матча 3

QF3. Победитель матча 5 – Победитель матча 6

QF4. Победитель матча 7 – Победитель матча 8

1/2 финала. 29/30 апреля и 6/7 мая

Победитель матча QF2 – Победитель матча QF1

Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4

Финал. 31 мая, Мюнхен (Альянц Арена)

Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2

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