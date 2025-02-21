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Чемпионат Англии
Астон Вилла
22.02.2025 19:30 - : -
Челси
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Англия
21 февраля 2025, 21:06 | Обновлено 21 февраля 2025, 21:32
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0

Астон Вилла – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 февраля в 19:30 по Киеву

21 февраля 2025, 21:06 | Обновлено 21 февраля 2025, 21:32
85
0
Астон Вилла – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Астон Вилла

«Астон Вилла» не смогла выиграть ни один из предыдущих пяти матчей в АПЛ. Но при этом проиграла всего один. После неожиданного поражения от «Вулверхэмптона» (0:2) последовала не менее неожиданная ничья с «Ипсвичем» (1:1). А вот ничью в предыдущем туре «Астон Вилла» может занести себе в актив. Команда отобрала очки у «Ливерпуля» (2:2), который лидирует в чемпионате. «Астон Вилла» расположилась на девятой строчке турнирной таблицы. Отставание от «Челси» составляет четыре очка.

Челси

В последних пяти матчах «Челси» одержал две победы, сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) и потерпел два поражения. В предыдущем туре «пенсионеры» уступили «Брайтону» (0:3). Команда опустилась на шестое место. На этом фоне появились сообщения, что Энцо Мареску могут уволить с поста главного тренера. Но руководство клуба заверило, что специалисту ничего не угрожает и до конца сезона он точно доработает. «Челси» хоть и идет шестым, от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего одно очко.

Личные встречи

Матч первого круга «Челси» выиграл со счетом 3:0. Из последних пяти матчей команд «Астон Вилла» выиграла один.

«Астон Вилла» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Астон Вилла» забивает в среднем по 1,64 гола за игру. Средняя результативность «Челси» в гостях составляет 1,92 гола за матч.

Возможные составы

  • «Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Конса, Камара, Гарсия, Тилеманс, Макгинн, Рэмзи, Бэйли, Роджерс, Мален.
  • «Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Колвилл, Адарабиойо, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон.

Прогноз

В последних пяти матчах «Челси» забивалось не менее трех мячей. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,58.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
22 февраля 2025 -
19:30
Челси
Тотал больше 2,5 1,58 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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