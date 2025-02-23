Астон Вилла – Челси – 2:1. С дублем Асенсио. Видео голов и обзор матча

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Челси».

Встречу принимал Вилла Парк в Бирмингеме.

Команда Унаи Эмери победила со счетом 2:1 благодаря дублю Марко Асенсио. На счету Маркуса Рэшфорда 2 ассиста.

После этого матча «Астон Вилла» с 42 баллами заняла 7-е место, а «Челси» с 43 очками остался 6-м.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Астон Вилла – Челси – 2:1

Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9

Видеообзор матча: