22.02.2025 19:30 – FT 2 : 1
Англия23 февраля 2025, 01:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 01:52
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Астон Вилла – Челси – 2:1. С дублем Асенсио. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги
23 февраля 2025, 01:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 01:52
39
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В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Челси».
Встречу принимал Вилла Парк в Бирмингеме.
Команда Унаи Эмери победила со счетом 2:1 благодаря дублю Марко Асенсио. На счету Маркуса Рэшфорда 2 ассиста.
После этого матча «Астон Вилла» с 42 баллами заняла 7-е место, а «Челси» с 43 очками остался 6-м.
Английская Премьер-лига. 26-й тур
Астон Вилла – Челси – 2:1
Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
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