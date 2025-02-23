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Чемпионат Англии
Астон Вилла
22.02.2025 19:30 – FT 2 : 1
Челси
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Англия
23 февраля 2025, 01:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 01:52
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0

Астон Вилла – Челси – 2:1. С дублем Асенсио. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 01:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 01:52
39
0
Астон Вилла – Челси – 2:1. С дублем Асенсио. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Челси».

Встречу принимал Вилла Парк в Бирмингеме.

Команда Унаи Эмери победила со счетом 2:1 благодаря дублю Марко Асенсио. На счету Маркуса Рэшфорда 2 ассиста.

После этого матча «Астон Вилла» с 42 баллами заняла 7-е место, а «Челси» с 43 очками остался 6-м.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Астон Вилла – Челси – 2:1

Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
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Астон Вилла - Челси Челси Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Марко Асенсио Энцо Фернандес видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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