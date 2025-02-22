Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте
Вилланы переиграли пенсионеров со счетом 2:1: дубль у Марко, а два ассиста у Маркуса
22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Челси.
Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первыми на 9-й минуте отличились пенсионеры. Гол оформил Энцо Фернандес после передачи Педру Нету.
Хозяева сумели оформить камбек, забив на 57-й и 89-й минутах. Дубль оформил Марко Асенсио, а два ассиста у Маркуса Рэшфорда. Оба футболиста присоединились к Астон Вилле в зимнее трансферное окно.
В таблице чемпионата Англии Астон Вилла с 42 очками занимает 7-е место. У Челси 43 пункта и 6-я позиция.
АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля
Астон Вилла – Челси – 2:1
Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 22 февраля в Эр-Рияде пройдет поединок-реванш
Тибо выбрал лучших стражей ворот