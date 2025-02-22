Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте

22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Челси.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Первыми на 9-й минуте отличились пенсионеры. Гол оформил Энцо Фернандес после передачи Педру Нету.

Хозяева сумели оформить камбек, забив на 57-й и 89-й минутах. Дубль оформил Марко Асенсио, а два ассиста у Маркуса Рэшфорда. Оба футболиста присоединились к Астон Вилле в зимнее трансферное окно.

В таблице чемпионата Англии Астон Вилла с 42 очками занимает 7-е место. У Челси 43 пункта и 6-я позиция.

АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Астон Вилла – Челси – 2:1

Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine