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  4. Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте
Чемпионат Англии
Астон Вилла
22.02.2025 19:30 – FT 2 : 1
Челси
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Англия
22 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:45
1385
3

Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте

Вилланы переиграли пенсионеров со счетом 2:1: дубль у Марко, а два ассиста у Маркуса

22 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:45
1385
3
Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Челси.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первыми на 9-й минуте отличились пенсионеры. Гол оформил Энцо Фернандес после передачи Педру Нету.

Хозяева сумели оформить камбек, забив на 57-й и 89-й минутах. Дубль оформил Марко Асенсио, а два ассиста у Маркуса Рэшфорда. Оба футболиста присоединились к Астон Вилле в зимнее трансферное окно.

В таблице чемпионата Англии Астон Вилла с 42 очками занимает 7-е место. У Челси 43 пункта и 6-я позиция.

АПЛ 2024/25. 26-й тур, 22 февраля

Астон Вилла – Челси – 2:1

Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Маркус Рэшфорд Марко Асенсио Астон Вилла Челси Астон Вилла - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Энцо Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
2 ассиста. Что с лицом Ман Ю?
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+3
Prokop_Andriy
У великих матчах в цьому сезоні Астон Вілла завжди прекрасно справляється, можливо не вистачає стабільності в матчах проти середняків щоб бути вище в турнірній таблиці
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+1
Mark4854590
Нарешті Астон Вілла перемогла. А Решфорд ще змусить МЮ кусати лікті
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0
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