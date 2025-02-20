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Чемпионат Англии
Астон Вилла
22.02.2025 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 февраля 2025, 16:45 |
37
0

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии

20 февраля 2025, 16:45 |
37
0
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Челси

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Челси
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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