22.02.2025 19:30 - : -
Англия20 февраля 2025, 16:45 |
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Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии
20 февраля 2025, 16:45 |
37
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В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – ЧелсиСмотреть трансляцию
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