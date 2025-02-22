22 февраля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором «Торино» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Торино

Команда не лишена амбиций, но никак не получалось конвертировать их конкретику - выход в еврокубки. Относительно неплохие результаты были при предыдущем наставнике, Юриче, но все же даже восьмое место недостижимым осталось. Вот и в прошлом сезоне, набрав столько же очков, сколько и Наполи, и опередив его по дополнительным показателям, все равно остались девятыми.

Пытались футболисты прибавить сейчас, уже при Ваноли. Новый наставник начинал с 3-х побед и 11 очков в первых 5 турах, но потом проиграли 7 из 9 матчей, при единственного успеха. А в последнее время представитель Турина в основном сводили поединки вничью, в том числе с Ювентусом и Аталантой. Но в крайнем туре Болонья забила на гол больше и, соответственно, победила.

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Милан

Клуб при Стефано Пиоли добился достойных успехов, вплоть до взятия скудетто. В прошлом сезоне было второе место - тоже неплохой результат, тем более что соседний Интер был уж очень хорош. Тем не менее, это было поводом для прощания с наставником весной. О том, что с его преемником не угадали, свидетельствует то, что Паулу Фонсека стал безработным уже к Новому Году.

Его сменил земляк, Сержиу Консейсау. Этот португалец сразу взял трофей - победив Ювентус с Интером, выиграл Суперкубок. В Лиге чемпионов уже досрочно вышли в плей-офф, но основной раунд закончили поражением загребского Динамо. С Фейеноордом же все закончилось: проиграв на выезде, итальянцы быстро открыли счет, но в меньшинстве получили в ответ. В кубке прошли уверенно Рому. Да и в Серии А, кажется, все-таки получается набирать обороты. Справились и с Вероной в прошлом туре, но с минимальным преимуществом, 1:0.

Статистика личных встреч

После пары побед Милана в 2023-м в прошлом году сначала он проиграл, а в августе на Сан-Сиро оформили зрелищную ничью 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Консейсау с подопечными тут реабилитируются перед болельщиками. Они действительно должны победить в Турине за счет класса и мотивации (коэффициент - 1,99)