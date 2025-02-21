Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
21 февраля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
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В результате жеребьевки определена полная сетка плей-офф для всех решающих стадий турнира.
Английский Челси, игроком которого является украинец Михаил Мудрик, сыграет против Копенгагена из Дании.
Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 28 мая в польском Вроцлаве.
🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25
1/8 финала, 6 и 13 марта
- 1. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия)
- 2. Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия)
- 3. Целе (Словения) – Лугано (Швейцария)
- 4. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия)
- 5. Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия)
- 6. Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция)
- 7. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша)
- 8. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия)
1/4 финала. 10 и 17 апреля
- QF1. Победитель матча 1 – Победитель матча 2
- QF2. Победитель матча 3 – Победитель матча 4
- QF3. Победитель матча 5 – Победитель матча 6
- QF4. Победитель матча 7 – Победитель матча 8
1/2 финала. 1 и 8 мая
- Победитель матча QF1 – Победитель матча QF2
- Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4
Финал. 21 мая, Вроцлав
- Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2
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