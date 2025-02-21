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Лига конференций
21 февраля 2025, 15:19 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:40
2753
1

Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

21 февраля 2025, 15:19 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:40
2753
1
Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
УЕФА

21 февраля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В результате жеребьевки определена полная сетка плей-офф для всех решающих стадий турнира.

Английский Челси, игроком которого является украинец Михаил Мудрик, сыграет против Копенгагена из Дании.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 28 мая в польском Вроцлаве.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/8 финала, 6 и 13 марта

  • 1. Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия)
  • 2. Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия)
  • 3. Целе (Словения) – Лугано (Швейцария)
  • 4. Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия)
  • 5. Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия)
  • 6. Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция)
  • 7. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша)
  • 8. Копенгаген (Дания) – Челси (Англия)

1/4 финала. 10 и 17 апреля

  • QF1. Победитель матча 1 – Победитель матча 2
  • QF2. Победитель матча 3 – Победитель матча 4
  • QF3. Победитель матча 5 – Победитель матча 6
  • QF4. Победитель матча 7 – Победитель матча 8

1/2 финала. 1 и 8 мая

  • Победитель матча QF1 – Победитель матча QF2
  • Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4

Финал. 21 мая, Вроцлав

  • Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Микола Унгурян
Челсі на свіжачку мав би до фіналу пройти
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