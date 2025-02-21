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Шемрок Роверс
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 0 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Мольде Проходит дальше
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Лига конференций
21 февраля 2025, 02:30 | Обновлено 21 февраля 2025, 03:02
187
0

Итоги 1/16 финала Лиги конференций. На кого по сетке может попасть Челси?

Бразилец Тете, экс-игрок Шахтера, забил гол на 90+5 минуте за Панатинаикос

21 февраля 2025, 02:30 | Обновлено 21 февраля 2025, 03:02
187
0
Итоги 1/16 финала Лиги конференций. На кого по сетке может попасть Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 февраля cостоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Завершились все 8 поединков игрового дня второго по силе еврокубкового турнира.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бетис проиграл Генту (0:1), но вышел дальше благодаря победе в первом матче (3:0).

Вылетел немецкий клуб Хайденхайм, который в овертайме по сумме двух матчей уступил команде Копенгаген (1:3 д.в.)

Бразилец Тете, экс-игрок Шахтера, забил гол на 90+5 минуте в победном матче Панатинаикоса против Викингура (2:0).

Жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля в 15:00 с учетом сетки плей-офф.

Английский Челси, игроком которого является украинец Михаил Мудрик, сыграет против Бетиса из Испании или Копенгагена из Дании.

🏆 Лига конференций 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта

  • Бетис (Испания) – Челси (Англия) / Витория Гимараеш (Португалия)
  • Ягеллония (Польша) – Легия (Польша) / Серкль Брюгге (Бельгия)
  • Целе (Словения) – Юргорден (Швеция) / Лугано (Швейцария)
  • Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) / Рапид (Австрия)
  • Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) / Фиорентина (Италия)
  • Пафос (Кипр) – Лугано (Швейцария) / Юргорден (Швеция)
  • Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия) / Легия (Польша)
  • Копенгаген (Дания) – Витория Гимараеш (Португалия) / Челси (Англия)

⚽️ 1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля

  • 19:45. Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Арчи Браун, 87

  • 19:45. Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания) – 1:3 д.в. (первый матч – 2:1)

Голи: Лео Шенца, 74 – Амин Шейха, 37, Кевин Дикс, 53 (пен), Уэскас, 114

  • 19:45. Олимпия (Словения) – Борац (Босния и Герцеговина) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Незабитый пенальти: Бланко, 7 (Олимпия)

  • 19:45. Пафос (Кипр) – Омония (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Бруну, 28, Хонатан Сильва, 65 – Йоветич, 60

  • 22:00. АПОЭЛ (Кипр) – Целе (Словения) – 0:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Кучис, 45+4, Светлин, 51

  • 22:00. Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия) – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Младенович, 70, Тете, 90+5

  • 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Мольде (Норвегия) – 0:1 пен. 4:5 (первый матч – 1:0)

Гол: Эйкрем, 10

  • 22:00. Ягеллония (Польша) – Бачка-Топола (Сербия) – 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Хансен, 8, Имас, 70, Радоевич, 76 (автогол) – Лазетич, 17

📊 Инфографика

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эйрик Хестад (Мольде).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Аарон Макинефф (Шемрок Роверс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Daniel Daga (Мольде).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил John O'Sullivan (Шемрок Роверс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мадс Энггаард (Мольде).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Халлдор Стеневик (Мольде).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Michael Noonan (Шемрок Роверс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фредерик Ихлер (Мольде).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Matthew Healy (Шемрок Роверс).
90’ +3
Isak Helstad Amundsen (Мольде) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Магнус Эйкрем (Мольде).
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статистические расклады выбор редакции Лига конференций Бетис Панатинаикос Копенгаген Омония Ягеллония Белосток АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Олимпия Любляна Мольде Целе Викингур Хайденхайм Пафос видео голов и обзор ТСЦ Бачка-Топола Борац Баня-Лука Тете
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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