Итоги 1/16 финала Лиги конференций. На кого по сетке может попасть Челси?

Вечером 20 февраля cостоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Завершились все 8 поединков игрового дня второго по силе еврокубкового турнира.

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Бетис проиграл Генту (0:1), но вышел дальше благодаря победе в первом матче (3:0).

Вылетел немецкий клуб Хайденхайм, который в овертайме по сумме двух матчей уступил команде Копенгаген (1:3 д.в.)

Бразилец Тете, экс-игрок Шахтера, забил гол на 90+5 минуте в победном матче Панатинаикоса против Викингура (2:0).

Жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля в 15:00 с учетом сетки плей-офф.

Английский Челси, игроком которого является украинец Михаил Мудрик, сыграет против Бетиса из Испании или Копенгагена из Дании.

🏆 Лига конференций 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта

Бетис (Испания) – Челси (Англия) / Витория Гимараеш (Португалия)

Ягеллония (Польша) – Легия (Польша) / Серкль Брюгге (Бельгия)

Целе (Словения) – Юргорден (Швеция) / Лугано (Швейцария)

Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) / Рапид (Австрия)

Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) / Фиорентина (Италия)

Пафос (Кипр) – Лугано (Швейцария) / Юргорден (Швеция)

Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия) / Легия (Польша)

Копенгаген (Дания) – Витория Гимараеш (Португалия) / Челси (Англия)

⚽️ 1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля

19:45. Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Арчи Браун, 87

19:45. Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания) – 1:3 д.в. (первый матч – 2:1)

Голи: Лео Шенца, 74 – Амин Шейха, 37, Кевин Дикс, 53 (пен), Уэскас, 114

19:45. Олимпия (Словения) – Борац (Босния и Герцеговина) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Незабитый пенальти: Бланко, 7 (Олимпия)

19:45. Пафос (Кипр) – Омония (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Бруну, 28, Хонатан Сильва, 65 – Йоветич, 60

22:00. АПОЭЛ (Кипр) – Целе (Словения) – 0:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Кучис, 45+4, Светлин, 51

22:00. Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия) – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Младенович, 70, Тете, 90+5

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Мольде (Норвегия) – 0:1 пен. 4:5 (первый матч – 1:0)

Гол: Эйкрем, 10

22:00. Ягеллония (Польша) – Бачка-Топола (Сербия) – 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Хансен, 8, Имас, 70, Радоевич, 76 (автогол) – Лазетич, 17

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