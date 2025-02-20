Лига конференций. Бетис проиграл, но вышел дальше. Вылетел немецкий клуб

Вечером 20 февраля проходят ответные поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Завершились поединки первого блока – 4 из 8 матчей игрового дня.

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Бетис проиграл Генту (0:1), но вышел дальше благодаря победе в первом матче.

Вылетел немецкий клуб Хайденхайм, который в овертайме по сумме двух матчей уступил команде Копенгаген (1:3 д.в.)

⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля

19:45. Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

(Испания) – Гент (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0) 19:45. Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания) – 1:3 д.в. (первый матч – 2:1)

(Дания) – 1:3 д.в. (первый матч – 2:1) 19:45. Олимпия (Словения) – Борац (Босния и Герцеговина) – 0:0 (первый матч – 0:1)

(Босния и Герцеговина) – 0:0 (первый матч – 0:1) 19:45. Пафос (Кипр) – Омония (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:1)

(Кипр) – Омония (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:1) 22:00. АПОЭЛ (Кипр) – Целе (Словения) – (первый матч – 2:2)

22:00. Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия) – (первый матч – 1:2)

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Мольде (Норвегия) – (первый матч – 1:0)

22:00. Ягеллония (Польша) – Бачка-Топола (Сербия) – (первый матч – 3:1)

📊 Инфографика

19:45. Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

19:45. Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания) – 1:3 д.в. (первый матч – 2:1)

19:45. Олимпия (Словения) – Борац (Босния и Герцеговина) – 0:0 (первый матч – 0:1)

19:45. Пафос (Кипр) – Омония (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:1)